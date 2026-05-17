El truco de Manu Urcera para enojar a Nicole Neumann tras una pelea

Manu Urcera y Nicole Neumann atraviesan un momento de gran exposición mientras intentan equilibrar sus carreras con la crianza de su hijo Cruz. Tras celebrar su boda en diciembre de 2023, la pareja se encuentra en una etapa de pleno ajuste cotidiano.

Recientemente compartieron un viaje familiar por los parques de Disney en Orlando junto a las hijas mayores de la modelo para fortalecer su vínculo y desmentir rumores de crisis. Durante una entrevista televisiva, el piloto de carreras abrió su corazón para contar cómo manejan los choques lógicos de dos personas con caracteres opuestos.

Sobre la dinámica del hogar, el deportista explicó que tienen perfiles muy marcados y contrapuestos. Al respecto señaló que “Ella es más sentimental, yo soy más frío” para describir cómo enfrentan el día a día.

Uno de los puntos donde más chocan es en las preferencias musicales ya que él elige temas románticos mientras ella prefiere canciones en inglés. Para romper el hielo en momentos de tensión, Manu confesó con humor que “Si me pelea mucho, le pongo un tema de Cacho Castaña, como para que la relación se ponga picante” entre risas.

Las diferencias también aparecen en temas mundanos como el mantenimiento de los vehículos. Mientras él vive en el mundo del automovilismo, reconoce que Nicole tiene un cuidado especial con sus pertenencias.

Sobre esto el joven admitió que “Somos muy diferentes en eso. Ella no lo choca ni lo rompe” al comparar sus estilos. A pesar de estas pequeñas discrepancias, ambos intentan llevar la vida compartida con mucha tolerancia y alegría.

La llegada de Cruz cambió por completo las prioridades del piloto quien ahora experimenta las sensaciones de la paternidad primeriza. Sin embargo, el trabajo le genera sentimientos encontrados por la distancia física que imponen las competencias.

Manu reconoció con sinceridad que “Es lo más lindo tener un hijo, lo disfruto un montón. A veces trato de lidiar con la culpa de decir: 'No estoy compartiendo tanto con él porque le dedico tiempo a mi trabajo'” en referencia a sus viajes constantes.

Incluso la alimentación del bebé marca el ritmo de sus fines de semana laborales. El piloto relató una anécdota divertida sobre por qué el pequeño aún no lo acompaña a las pistas de carrera. Según explicó el deportista, el niño “Todavía no suelta la teta y pienso: 'Si hubiese tomado mamadera ya me lo podría llevar a las carreras'” para ilustrar la intimidad de su etapa familiar.