Quién es el ex One Direction que confesó ser fanático de Boca

Louis Tomlinson tiene una conexión especial con el país y confirmó que regresará en abril de 2027. A los 34 años el músico británico sigue sumando éxitos en su etapa solista tras haber formado parte de la banda One Direction entre los 18 y los 24 años.

En esta oportunidad llegará para presentar su disco How Did I Get Here y su single más reciente titulado Lemonade. El artista recordó sus orígenes y admitió que "crecí en un lugar llamado Doncaster en Inglaterra, y nunca en un millón de años pensé que estaría, incluso viajando a lugares como Argentina, y mucho menos trabajando y tocando allí".

Durante una charla virtual el cantante no ocultó su simpatía por los colores locales al ver una prenda de Boca Juniors y exclamó "qué chaqueta tan genial. Me gusta mucho. Es una buena chaqueta. Es muy cool. Me gusta" entre risas. Louis conoce bien el fervor de sus seguidores argentinos quienes suelen organizar vigilias y llenar estadios como Vélez en 2022 y 2024.

Para él los conciertos son fundamentales porque "esta es la sensación donde encuentro el mayor propósito, pero hay un poco de caos en Latinoamérica, y eso simplemente... me encanta. Me encanta ese tipo de sensación y ese tipo de energía y esa emoción" según relató con entusiasmo.

El fanatismo de la gente lo inspira a pensar en nuevos proyectos como filmar un clip profesional en Buenos Aires. Al respecto comentó que "honestamente, ese sería un gran lugar para hacer un video musical en vivo. Hay una cierta intensidad y un caos increíble en esos conciertos. Lo único es que me he quedado sin sencillos. Este fue mi último sencillo, así que tal vez necesito escribir uno antes de hacer un video musical en Latinoamérica" para capturar la energía del público.

También dejó la puerta abierta para cantar junto a una figura de la escena nacional porque "sería algo genial, definitivamente sería genial tener a alguien local y alguien con cierto perfil. Y realmente no es algo que haya hecho antes. Es el tipo de cosas que veo que Ed Sheeran hace todas las semanas, ¿sabes? Estaría dispuesto".

En cuanto al repertorio que traerá en 2027 anticipó que habrá espacio para la nostalgia y temas nuevos. El músico reveló que "hay una canción que aún no he grabado, llamada Side by Side, que es una especie de oda a mí y a mi relación con los fans. Esa, cuando vea la luz del día, definitivamente será algo bonito entre los fans y yo". Además sabe que no pueden faltar los clásicos de su anterior grupo ya que "las cosas obvias como hacer una canción de One Direction siempre parecen funcionar. Eso siempre parece ser bien recibido, así que eso también será divertido".

Para Tomlinson cada presentación es única por el vínculo humano que se genera arriba del escenario. El intérprete explicó que "cada show es una colaboración entre el artista y los fans. Pero yo, creo que hay mucha importancia en cada individuo y en cómo me hacen sentir en el escenario. Y los shows en Argentina siempre se desarrollan de la misma manera, increíblemente emocionantes, sientes la pasión y el amor de la gente. Se trata de compartir esa experiencia, pero también de que la gente realmente absorba su impacto individual y lo que hacen por mí".