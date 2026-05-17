Robaron el despósito de Caritas en Rivadavia y destruyeron la parroquia

La comunidad de La Bebida amaneció con una noticia que genera mucha angustia. Durante la madrugada del sábado, un grupo de delincuentes ingresó al depósito que Cáritas posee en la Parroquia de Andacollo. Este lugar es el corazón de la ayuda social en la zona, donde los voluntarios guardan y organizan las donaciones que reciben las familias más necesitadas de San Juan.

Al llegar por la mañana, los colaboradores se toparon con un panorama desolador. Los ladrones no solo se llevaron artefactos eléctricos y diversos elementos de valor, sino que también provocaron serios destrozos en las instalaciones de la parroquia. Lo que más genera impotencia en el barrio es que todo lo sustraído estaba destinado a ayudar a vecinos que hoy atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

El golpe a la solidaridad se siente profundamente entre quienes trabajan día a día en el lugar. Al respecto, los integrantes de la institución remarcaron que "el daño no es solo material, sino que afecta directamente a quienes dependen de esa ayuda para salir adelante".

Cáritas San Juan funciona como una red de contención fundamental que llega a miles de personas a través de sus sedes parroquiales. En estos espacios, los voluntarios no solo entregan mercadería, ropa y calzado, sino que también sostienen comedores, merenderos y brindan apoyo escolar a los chicos de la zona.

El trabajo de la entidad va más allá de la entrega de bienes básicos. También brindan acompañamiento a los adultos mayores y ofrecen contención a personas que enfrentan consumos problemáticos. Para muchos vecinos que sufren emergencias como incendios o inundaciones, esta institución representa la única puerta de ayuda directa disponible en su comunidad.