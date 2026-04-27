Un importante operativo de seguridad se desplegó durante la noche del viernes en el departamento 25 de Mayo y dejó como resultado la clausura de dos locales comerciales, la aprehensión de varias personas por infracciones contravencionales y la detención de sujetos que tenían pedidos de captura judicial vigentes.

Los comercios funcionaban de manera irregular y vendían alcohol fuera del horario permitido.

El procedimiento fue dispuesto por la Jefatura de Policía y reunió a distintas áreas operativas en un despliegue coordinado que abarcó controles en zonas urbanas y rurales. Del operativo participaron efectivos de Tránsito, Brigada, Leyes Especiales, Motorizadas, Comando Radioeléctrico, Cuerpo Especial de Vigilancia y personal de Comisaría 10ª, que ejecutaron recorridas preventivas y puestos de control en distintos puntos del departamento.

Durante los procedimientos, los uniformados detectaron irregularidades en dos comercios, como venta de alcohol fuera del hoario permitido y procedieron a su clausura. Uno de los cierres afectó al local 24/7 denominado “La Cuatro”, ubicado en Ruta 270 y calle 4. El segundo procedimiento se concretó en el local “Cold Drink”, situado sobre calle Mitre entre 25 de Mayo y 9 de Julio.

Según informaron fuentes policiales, ambos establecimientos fueron clausurados luego de que se constató la falta de documentación correspondiente exigida para su habilitación y funcionamiento. La intervención quedó enmarcada en tareas de control vinculadas al cumplimiento de normativas vigentes para actividades comerciales.

En paralelo, el operativo incluyó controles de personas y vehículos que derivaron en varias aprehensiones por motivos contravencionales. Además, los efectivos identificaron y detuvieron a una persona que tenía pedido de captura activo por causas judiciales. Esta situación recayó sobre un hombre que llevaba 9 años siendo buscado y su causa estaba a un año de sser archivada por prescripción. Situación que motivó las actuaciones correspondientes con intervención de las autoridades competentes.

Las tareas no se limitaron al casco urbano. También se realizaron recorridas preventivas en sectores rurales del departamento, donde se reforzó la presencia policial como parte de las medidas orientadas al control territorial y la prevención de hechos delictivos.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que el despliegue permitió avanzar sobre distintos frentes de control en una sola intervención: irregularidades comerciales, contravenciones, localización de personas requeridas por la Justicia y patrullajes preventivos en áreas alejadas del centro departamental.

Desde Comisaría 10ª destacaron que el procedimiento integró recursos de varias divisiones y que la coordinación entre las distintas dependencias permitió ejecutar controles simultáneos en diversos sectores del departamento. También remarcaron que el operativo se desarrolló bajo lineamientos trazados por la Jefatura de Policía.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos se realizarán de manera alternada y continuarán en distintos puntos de 25 de Mayo, con nuevos despliegues destinados a reforzar la seguridad, incrementar controles preventivos y verificar el cumplimiento de normas administrativas y judiciales.

El balance oficial del procedimiento dejó como resultado dos locales clausurados, personas aprehendidas por infracciones contravencionales, detenidos con pedidos de captura y patrullajes preventivos en zonas rurales, en uno de los operativos más amplios desarrollados en las últimas horas en ese departamento.