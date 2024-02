El viernes pasado, funcionarios de la gestión que lidera Marcelo Orrego le ofrecieron a los gremios docentes en paritarias un incremento del 15% y una suma no remunerativa del $50.000 por única vez. Si bien los gremios docentes no lo aceptaron, desde el Gobierno indicaron que de igual modo lo iban a hacer efectivo y que también alcanzaba al resto de los estatales, además de aclarar que en marzo existiría un nuevo incremento utilizando la misma modalidad. Ante esto, DIARIO HUARPE te cuenta el impacto que tendrá el ofrecimiento en el bolsillo de los empleados. Se estima un mejora que rondará entre $70.000 y $90.000 con relación al último cobro de enero para el grueso de los asalariados.

Tras conocerse el ofrecimiento del Gobierno, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, indicó a DIARIO HUARPE que “un docente recién recibido sin antigüedad ni radio, cobró $262.863 por todo concepto en el salario de enero que fue el último depositado. A esto hay que sumarle el 15%, más la suma no remunerativa”. Tomando el dato que brindó la gremialista, a fin de mes un docente percibirá $39.429 (sin descuento patronal que ronda los $7.000) por el 15% de incremento más los $50.000 de la suma no remunerativa, es decir $89.429,25.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Vale recordar que si bien no se incluyó en el ofrecimiento del Gobierno, la decisión de Nación de dejar de hacerse cargo del Fonid y la Conectividad obligó a que la Provincia deba cubrirlo para aseguralo en los salarios de los docentes. Solo este ítem representa el 12% del salario, y para ello es que la gestión de Orrego decidió cubrirlo con $770 millones durante el mes de febrero.

En el caso de un empleado estatal no docente, el sueldo básico es bajo y, por lo tanto, su recibo de sueldo se completa con el pago de otros ítems, como el Adicional por Productividad, que lo engrosan. Por ello es que un sueldo promedio ronda los $250.000. Tomando esto como ejemplo de cálculo, el 15% representará en febrero $37.500, más los $50.000 por única vez de suma fija, totalizará $87.500.

Otra de las claves fundamentales que dio a conocer el Gobierno es que tanto el aumento porcentual como la suma fija es para los salarios de este mes y así asegurarse el normal funcionamiento de la administración pública y, sobre todo, del inicio del Ciclo Lectivo de San Juan. Además, aclararon los funcionarios que en los salarios de marzo existirá un nuevo incremento que tendrá características similares a las ya brindadas en febrero luego de acordarlas en una nueva ronda de negociación que se iniciará el 26 del corriente.

Dato I

Ya sea para los docentes y no docentes la suma fija significa plata en mano, pero el lado B es que no aumenta los ítems que se tienen en cuenta para jubilarse y, por lo tanto, aquellos que están cerca de hacerlo no ven el impacto de este incremento. .

Publicidad

Dato II

La suma fija es no remunerativa y no bonificable, no suma al sueldo básico y no tiene descuento de ningún tipo. Será proporcional por cargo o su equivalente en horas en el caso de los docentes.

Nueva reunión

Tras rechazar la propuesta del Gobierno, los gremios docentes acordaron volver a reunirse en paritarias el próximo lunes 26 de febrero.

Textuales

Roberto Gutiérrez / Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas

“El Gobernador me instruyó que mande a liquidar con estos incrementos porque los tiempos nos están apremiado. El próximo 29 de febrero se pagarán los salarios con este incremento”.

Silvia Fuentes / Ministra de Educación