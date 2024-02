Comenzaron las paritarias docentes en San Juan. Desde el gobierno anticiparon que inicia con el compromiso de hacer el máximo esfuerzo para que comiencen las clases.

Previo a que ingresen los diferentes referentes sindicatos, hablaron con la prensa dejando en claro que se espera una actualización que equipare los sueldos a la inflación que hubo en los últimos meses.

Patricia Quiroga dijo: “Tenemos muchísimas incertidumbres. Ojalá que esto llegue a un mejor puerto. Pero bueno, ahora estamos un poco más tranquilos porque, a nivel nacional, primero no teníamos paritarias y después, ayer, dijeron que si nos iban a llamar, esperamos que la semana próxima llamen a Paritaria Nacional”. “No, no hemos decidido ningún porcentaje. Venimos a sentarnos a hablar. Y lo que nos propongan y lo que se debata acá es lo que se va a llevar a plenario. Y después, por supuesto, vamos a bajar a las bases”, agregó. Por último, avisoró desde dónde comenzará la negociación: “Hemos quedado por debajo del nivel de la inflación. Entonces, vamos a buscar equipararnos”.

Karina Navarro, de UDA, dijo que “al docente no le alcanza, no solo al docente, sino también hay que tener en cuenta los alumnos que van a llegar a la escuela con esta suba de colectivos y toda la imposición de los impuestos”. Respecto a la actualización que van a solicitar, comentó que primero quieren escuchar la propuesta de gobierno, pese a que hacienda dijo que esperaban escuchar el planteo de los sindicatos primero. “Un salario no puede ser menor a lo que se ganaba antes”, cerró.

Por último, Daniel Quiroga de AMET, fue uno de los que llegó con números definidos. “Nosotros traemos una propuesta que la vamos a presentar acá, con varios ítems. Porcentaje, tema de plus que paga el afiliado a la obra social o cualquiera. Esto es fundamental porque eso hace al salario del docente y al salario de cualquier trabajador no tiene que pagar una extra sobre lo que viene en la obra social. Acordar condiciones laborales. Además de poner que hay un montón de deudas que tienen docentes que no han cobrado todavía”, dijo.