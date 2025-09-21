Franco Colapinto no pudo redondear el domingo esperado en el Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1 disputada en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino de Alpine, que había mostrado un buen ritmo en las primeras vueltas, finalizó en la 19ª posición luego de un incidente con Alex Albon (Williams) que lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos.

En el inicio de la competencia, Colapinto largó con neumáticos medios y logró ganar tres posiciones en los primeros giros, consolidándose en un buen ritmo de carrera. Sin embargo, en la vuelta 18, un toque de Albon dañó su auto y arruinó sus expectativas.

Buen comienzo, final frustrante

Hasta el choque, Colapinto había demostrado consistencia en el trazado urbano de la capital azerí, una de las citas más exigentes del calendario. Con estrategias que le permitieron avanzar desde el pelotón, el argentino se ilusionaba con repetir actuaciones sólidas que ya lo habían acercado a la zona de puntos en otras carreras.

El toque con Albon, sin sanción inmediata, lo relegó al fondo de la clasificación y lo obligó a reacomodarse en un pelotón que ya le resultaba imposible alcanzar en ritmo y posiciones.

El presente de Colapinto en F1

Con este resultado, Colapinto cerró un fin de semana de contrastes en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Su adaptación con Alpine viene dejando señales positivas en cuanto a rendimiento y manejo en carrera, aunque los resultados finales todavía no terminan de reflejar ese crecimiento.

El campeonato entra en su etapa decisiva con varias carreras por delante, y el joven de Pilar buscará revancha en la próxima cita del calendario para recuperar terreno y seguir acercándose al objetivo de sumar puntos en la máxima categoría.

GP de Azerbaiyán

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán. El neerlandés lideró todas las vueltas de la competencia con su Red Bull. George Russell (Mercedes) finalizó segundo y Carlos Sainz (Williams) completó el podio.

Por su parte, Piastri se accidentó en la largada. El piloto australiano de McLaren se accidentó en la curva cinco del trazado de Bakú. El puntero del campeonato de pilotos es el unico que abandonó la carrera.