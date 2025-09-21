La tragedia que conmocionó al Dique de Ullum ya tiene nombre y apellido. Sergio Osvaldo Cattaneo fue el ciclista que perdió la vida este sábado por la tarde tras sufrir una caída mientras descendía por la Ruta 60 y estrellarse contra el hormigón que divide la calle. El hombre fue reconocido en la Morgue Judicial por uno de sus hijos, confirmando así la identidad de la víctima.

El hecho ocurrió en un tramo de fuerte pendiente que es habitualmente transitado por ciclistas. Según las primeras informaciones, Cattaneo, de 61 años, perdió el control de su bicicleta y terminó impactando de manera fatal. La violencia del golpe fue tal que los equipos de emergencia que acudieron al lugar constataron que había fallecido en el acto.

En el lugar trabajó personal policial junto a la UFI de Delitos Especiales, quienes se encargaron de las pericias de rigor para intentar establecer con precisión las causas del siniestro. Una de las principales hipótesis apunta a las intensas ráfagas de viento Zonda que se registraban en la zona durante la tarde, las cuales podrían haber desestabilizado al ciclista en plena bajada.

Testigos de la tragedia indicaron que el descenso del paredón suele ser riesgoso, y que el viento que soplaba en esos momentos hacía aún más difícil el control de la bicicleta. “El Zonda golpeaba fuerte y podía desviar a cualquiera”, comentó un vecino que llegó minutos después del accidente.

Tras el reconocimiento de Cattaneo, sus familiares quedaron profundamente conmocionados por la noticia. La comunidad ciclista también expresó su dolor en redes sociales, recordándolo como un apasionado de las dos ruedas y una persona cercana y solidaria.

Las autoridades continúan trabajando en la recopilación de testimonios y pruebas para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Mientras tanto, la Ruta 60 volvió a ser escenario de un episodio que recuerda lo peligrosa que puede resultar la combinación entre la pendiente del paredón y el viento Zonda.