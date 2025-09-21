Franco Colapinto vivió un domingo difícil en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino lamentó el toque con Alexander Albon, su excompañero en la escudería Williams, que lo relegó a la última posición luego de un trompo y daños en su auto.

“Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, expresó Colapinto tras la competencia.

El piloto de Alpine había tenido un buen inicio, con una largada agresiva en la que superó a varios rivales. Sin embargo, el rendimiento de su monoplaza no le permitió sostener la remontada. “Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas así que hay que mejorar”, agregó.

El incidente se produjo en la vuelta 17, cuando Albon intentó superar a Colapinto y lo tocó en la parte trasera. El contacto hizo que el auto del argentino diera un trompo y quedara detenido en medio de la pista. Aunque pudo continuar, el Alpine sufrió daños en el alerón delantero que redujeron su potencia.

Los comisarios deportivos sancionaron a Albon con 10 segundos por la maniobra. Hasta ese momento, Colapinto venía protagonizando una carrera prolija, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Pero el toque arruinó lo que podía haber sido un buen resultado.

Con este traspié, el argentino deberá enfocarse en mejorar el rendimiento de su auto de cara a las próximas competencias, en un calendario que aún le ofrece oportunidades de revancha.