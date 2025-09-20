Provinciales > Recomendaciones
Primavera sin alcohol: los consejos viales para el 21 de septiembre
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno, a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte, extendió un listado de recomendaciones sobre Seguridad Vial que apuntan a una convivencia vial segura respecto de los próximos festejos a celebrarse por el Día de la Primavera y del Estudiante, eventos que congregan una gran afluencia de personas en diferentes espacios abiertos de la provincia.
Como dato contextual, un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2024 marca a los siniestros viales como una de las principales causas de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes, por lo que los controles y la concientización dentro de la sociedad son esenciales para cuidar vidas.
Desde esta perspectiva, el Ministerio de Gobierno recomienda los siguientes consejos para conductores:
- Portar la documentación exigible.
- Recordar la tolerancia de alcohol permitida en San Juan: 0,2 g/l (conductor de moto vehículo) y 0,5 g/l (conductor de automotor).
- Conductor de motocicleta y acompañante, y de bicicletas, deben utilizar casco colocado, abrochado y chaleco reflectivo.
- Mantener las velocidades establecidas por ley según indicaciones viales, y luz encendida.
- Respetar el número de ocupantes de cada vehículo.
- Reducir la velocidad antes de llegar a un cruce o esquina.
- Mantener el efectivo dominio del vehículo.