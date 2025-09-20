El Ministerio de Gobierno, a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte, extendió un listado de recomendaciones sobre Seguridad Vial que apuntan a una convivencia vial segura respecto de los próximos festejos a celebrarse por el Día de la Primavera y del Estudiante, eventos que congregan una gran afluencia de personas en diferentes espacios abiertos de la provincia.

Como dato contextual, un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2024 marca a los siniestros viales como una de las principales causas de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes, por lo que los controles y la concientización dentro de la sociedad son esenciales para cuidar vidas.

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Gobierno recomienda los siguientes consejos para conductores: