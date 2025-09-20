Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Jardín exterior

Tres flores ideales para sembrar en septiembre

Septiembre es el mes perfecto para plantar pensamientos, caléndulas y petunias, flores que se adaptan bien a la primavera, crecen con rapidez y requieren pocos cuidados, ideales para jardineros principiantes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Existen tres flores que se adaptan perfectamente a esta estación. Foto: Gentileza

La llegada de septiembre marca el momento oportuno para quienes desean disfrutar de un jardín colorido en primavera. Existen tres flores que se adaptan perfectamente a esta estación, crecen con rapidez y son sencillas de cuidar, ideales para quienes recién se inician en la jardinería o cuentan con poco tiempo para dedicarse al jardín.

  • Pensamientos: Estas flores prefieren el clima fresco y es recomendable sembrarlas al inicio de la primavera. Son muy resistentes y destacan por su rápida floración. Sus colores varían entre tonos azules, violetas, amarillos y blancos, convirtiéndolas en una opción popular para embellecer cualquier espacio exterior.
  • Caléndulas: Con sus flores en intensos tonos amarillos y naranjas, las caléndulas se caracterizan por su resistencia y crecimiento veloz. Requieren cuidados mínimos, toleran tanto el sol pleno como la semisombra y además contribuyen a repeler plagas, lo que las hace especialmente útiles en el jardín.
  • Petunias: Estas flores multicolores son muy apreciadas en primavera por su abundante y continua floración en tonos lila, rojo, rosa y blanco, entre otros. Prefieren ubicaciones con sol directo y un riego moderado para mantener su esplendor. Su rápido crecimiento las convierte en favoritas para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS