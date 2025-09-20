Cultura y Espectáculos > Jardín exterior
Tres flores ideales para sembrar en septiembre
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
La llegada de septiembre marca el momento oportuno para quienes desean disfrutar de un jardín colorido en primavera. Existen tres flores que se adaptan perfectamente a esta estación, crecen con rapidez y son sencillas de cuidar, ideales para quienes recién se inician en la jardinería o cuentan con poco tiempo para dedicarse al jardín.
- Pensamientos: Estas flores prefieren el clima fresco y es recomendable sembrarlas al inicio de la primavera. Son muy resistentes y destacan por su rápida floración. Sus colores varían entre tonos azules, violetas, amarillos y blancos, convirtiéndolas en una opción popular para embellecer cualquier espacio exterior.
- Caléndulas: Con sus flores en intensos tonos amarillos y naranjas, las caléndulas se caracterizan por su resistencia y crecimiento veloz. Requieren cuidados mínimos, toleran tanto el sol pleno como la semisombra y además contribuyen a repeler plagas, lo que las hace especialmente útiles en el jardín.
- Petunias: Estas flores multicolores son muy apreciadas en primavera por su abundante y continua floración en tonos lila, rojo, rosa y blanco, entre otros. Prefieren ubicaciones con sol directo y un riego moderado para mantener su esplendor. Su rápido crecimiento las convierte en favoritas para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo.
