San Juan vivirá este domingo 21 de septiembre una jornada marcada por temperaturas moderadas y la presencia de viento del sur. Según el pronóstico, la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 21°C, con un cielo parcialmente nublado en distintos momentos del día.

Durante la mañana, el clima se presentará algo nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C y viento leve a moderado del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h.

Publicidad

Por la tarde, la máxima se ubicará en torno a los 21°C. El viento del sur se intensificará y se espera que las ráfagas alcancen entre 51 y 59 km/h, lo que hará descender la sensación térmica en algunos sectores.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán con cielo algo nublado y temperaturas cercanas a los 15°C. El viento seguirá soplando desde el sur con similares intensidades, registrándose ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Publicidad

El informe oficial indica que no hay probabilidades de precipitación en toda la jornada, por lo que el clima será estable, aunque ventoso. De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre durante este domingo en San Juan deberán tener en cuenta la presencia de ráfagas y la amplitud térmica entre la mañana y la tarde.