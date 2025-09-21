Lionel Messi volvió a brillar en Estados Unidos. El capitán argentino marcó dos goles en la victoria de Inter Miami sobre DC United y alcanzó los 22 tantos en la temporada, lo que lo convierte en el máximo goleador de la Major League Soccer, superando la línea de Sam Surridge.

El triunfo dejó a las Garzas muy cerca de sellar su clasificación a los Playoffs, en una campaña donde el aporte del rosarino resultó decisivo.

El primer tanto llegó tras una gran asistencia del español Jordi Alba, que se proyectó por izquierda y habilitó con un pase filtrado a Messi. El 10, con control de crack y definición de centrodelantero, ajustició al arquero con un remate bajo al primer palo.

Ya en el tramo final del partido, a falta de seis minutos, volvió a aparecer la zurda mágica. Desde fuera del área, Messi encontró espacio, apuntó con tranquilidad y sacó un disparo imposible de detener que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Un golazo que selló la victoria y la fiesta en Miami.

Con este doblete, Messi alcanzó los 22 goles en la temporada y se subió a lo más alto de la tabla de artilleros de la MLS. Además, viene de marcar días atrás frente a Seattle Sounders, lo que refuerza su gran presente en la liga estadounidense.

En cuanto a su carrera profesional, llegó a los 882 tantos oficiales, acercándose cada vez más a Cristiano Ronaldo, que suma 945. La Pulga está a solo 63 goles de alcanzarlo y a 118 de llegar a la histórica marca de los mil gritos.