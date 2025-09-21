Con 11 años recién cumplidos, Tomás Ferrandiz ya se posiciona como una de las grandes promesas deportivas de San Juan. Es reciente bicampeón argentino de jiujitsu, participó en el Mundial de Brasil donde obtuvo la medalla de bronce y acumula 14 títulos en torneos abiertos nacionales.

Entre patadas y transpiración, Tomás recibió a DIARIO HUARPE en su segunda “casa”, donde entrena más de tres horas diarias junto a sus compañeros y su entrenador, Martín Molina, con el objetivo de seguir profesionalizándose. En ese contexto, todavía agitado, el pequeño habló sobre su bicampeonato en el Torneo Argentino disputado el pasado fin de semana en Buenos Aires. “Me encantó el torneo, no caí en la cuenta cuando salí campeón argentino y después me di cuenta de todo el proceso”, relató casi sin dimensionar tal logro a tan corta edad.

Tomás entrenando junto a sus compañeros y compañeros. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Además de consagrarse campeón, a Tomás se le reconoció el título por su desempeño en el ranking: se mantuvo en el primer puesto con 218 puntos, muy por encima del segundo, que alcanzó 78. A lo largo de más de un año sostuvo la cima sin descender en ningún momento, lo que también le otorgó el campeonato. De esta manera, cumplió con ambos requisitos que lo acreditan como doble campeón argentino.

Su recorrido en las artes marciales comenzó desde muy pequeño. “Cuando era chico caminaba con pesas. Mi papá me colgó una bolsa en el comedor cuando tenía dos años y ahí le fui pegando. A los 4 o 5 empecé a entrenar en UTA, después en Chill y, cuando cumplí 8, arranqué musculación en Legio Fit”, recordó el joven deportista.

Actualmente, entrena jiujitsu y judo todos los días. Su padre, Jaime Ferrandiz, quien acompaña a su hijo en cada entrenamiento y viaje, contó orgulloso: “Está entrenando fuerte con judo para el Nacional que se realizará en octubre en el estadio Aldo Cantoni. Por suerte será en San Juan, porque los viajes a otras provincias se hacen muy cuesta arriba, ya que todos los gastos salen del bolsillo de la familia”.

La medalla del campeonato argentino y la medalla de bronce del Mundial de Jiujitsu en Brasil. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

En cuanto a su disciplina y entrenamiento, Martín Molina y entrenador y quien vio crecer a Tomás y acompañó en todo su camino deportista, destacó la constancia: “Él entrena todas las clases. Está haciendo jiujitsu y ahora se prepara con judo para el Nacional. Entrena todos los días, dos o tres horas con mucha disciplina”. Aunque contó algo muy particular de Tomás: "La gente piensa que nosotros le exigimos a Tomás, pero en realidad es él quien nos apura a nosotros".

“Es increíble verlo entrenar todos los días con tanta disciplina. Cada medalla que consigue refleja su esfuerzo, y nuestra alegría como familia es inmensa. Es un trabajo en conjunto; hacemos todo lo posible para que Tomás pueda alcanzar todo lo que se proponga”, dijo Jaime Ferrandiz.

Además de los torneos argentinos, Tomás participó en el Mundial de JiuJitsu realizado en San Pablo, Brasil, donde obtuvo la medalla de bronce. Su calendario deportivo lo lleva a competir todos los meses en distintas provincias. Los “Opens”, torneos abiertos de gran nivel en Argentina, ya le otorgaron 14 títulos y lo consolidan como un referente juvenil en la disciplina. Demostrando una dedicación excepcional, también participa en disciplinas como Chaiu-Do-Kwan, donde posee cinturón negro y puede desempeñarse como instructor a pesar de su corta edad. Además, cuenta con cinturón amarillo en Judo y cinturón naranja en jiujitsu.

Con disciplina, esfuerzo y dedicación diaria, Tomás Ferrandiz continúa sumando experiencia y logros, con la mirada puesta en el Nacional de Judo y en seguir representando a San Juan en los principales escenarios deportivos.