Por el Día del Empleado de Comercio, los locales permanecerán cerrados el lunes

En San Juan, el Día del Empleado de Comercio se celebrará este año el lunes 22 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial Nº 2624-P, que consagra el cuarto lunes de septiembre como feriado para todos los trabajadores del sector.

La normativa otorga a los empleados de comercio el derecho a descansar durante esa jornada, equiparándola a un feriado nacional. Por ese motivo, los locales comerciales, supermercados, shoppings y otras superficies de venta no abrirán sus puertas o lo harán con horarios reducidos, dependiendo de la organización interna de cada establecimiento.

Publicidad

La medida busca reconocer el aporte de quienes se desempeñan en actividades comerciales, brindándoles un día de descanso y celebración. Desde el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector recordaron que, en caso de que los empleadores soliciten prestar tareas, corresponde el pago de la jornada con los recargos previstos para los feriados.

Se recomienda a los consumidores realizar sus compras con anticipación, ya que se prevé una baja significativa en la actividad comercial durante ese lunes. Algunos locales podrían informar horarios especiales o mantener guardias mínimas, pero la mayoría permanecerá cerrada en cumplimiento de la legislación vigente.