La mañana del domingo 2 de noviembre quedó marcada por un violento incidente vial en Chacarita, donde un colectivo de la Línea 76 atropelló a una mujer que cruzaba por la senda peatonal en la intersección de las avenidas Corrientes y Forest. El hecho quedó registrado por la cámara frontal del vehículo, cuyas imágenes muestran el impacto y la reacción inmediata del conductor.

Según se observa en el video, la mujer avanzaba por el cruce habilitado cuando fue embestida por el interno 1330, que se dirigía hacia la estación Federico Lacroze. Tras sentir el golpe, el chofer detuvo el vehículo de manera abrupta y descendió desesperado, gritando: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras se dirigía hacia la víctima, que había quedado tendida sobre el asfalto.

El registro también muestra que instantes previos al choque el conductor habría desviado la mirada hacia una planilla o el espejo retrovisor. Pese a esto, las imágenes de seguridad confirmaron que llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del siniestro.

Pasajeros y peatones que presenciaron la escena bajaron rápidamente para asistir a la mujer hasta la llegada del SAME. Los profesionales de salud la trasladaron al Hospital Pirovano, donde ingresó con politraumatismos y quedó internada para su estabilización. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro.

El episodio generó conmoción en la zona y reabrió el debate sobre la atención al volante y la seguridad vial en cruces de alto tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.