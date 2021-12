Colectivos repletos y falta de señalización en el primer día hábil de la Red Tulum

Este lunes fue el primer día hábil en el que se implementó la Red Tulum, el nuevo sistema de transporte público de pasajeros que está vigente desde el sábado en toda la provincia. En esta primera jornada de movimiento masivo de personas hubo muchas quejas por colectivos llenos, falta de frecuencia o porque, directamente, los usuarios no encontraron las paradas de colectivos.

DIARIO HUARPE recorrió varias paradas de colectivos en diferentes partes de la provincia para consultar a los usuarios cómo estaban viviendo el que fue para la mayoría, su primer viaje dentro del nuevo sistema.

El primer punto del recorrido fue la plaza de Chimbas en la esquina de Mendoza y Remedios Escalada de San Martín había un gran grupo de usuarios reunidos esperando por un colectivo que los lleva a cumplir con diferentes compromisos.

Los consultados explicaron que no sabían en dónde debían esperar por el micro es que en un primer momento se quedaron a esperar sobre la calle Rodríguez, pero los mismos choferes les dijeron que allí no paraban.

Entonces todos fueron a la esquina de calle Mendoza frente a la Parroquia de Andacollo. "Creemos que para acá el colectivo dijo una de las mujeres que estaba esperando, pero la verdad es que no hay carteles que indiquen nada", aseguró molesta.

Mientras tanto, había otros usuarios que dijeron que sabían que el colectivo paraba ahí, pero se quejaron ante la demora del micro y porque cuando llegaba venía muy lleno.

Paulo Morales contó que en su caso él intentó utilizar el colectivo el sábado que fue el primer día de la Red. El hombre que trabaja en el centro contó que tomó una unidad en calle 25 de Mayo en Chimbas y que tras dar "una gran vuelta" volvió a la plaza de Chimbas y nunca pudo llegfar al centro sanjuanino.

Los choferes trataron de brindar la información de que disponían, pero muchas veces solo dijeron que no sabían sobre el tema del que les consultaban. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Este lunes Paulo dijo entender un poco más la aplicación pero aseguró que tras casi una hora de espera no había podido conseguir llegar a su trabajo en el centro. El hombre explicó que pasaron dos colectivos que lo llevaban al centro, pero que los mismos choferes le reconocieron que iban a demorar entre 30 y 50 minutos en llegar, ya que recorren gran cantidad de barrios antes de llegar a Capital.

"Eso no me sirve a mí necesito llegar rápido, el único que va más directo es el 4, pero pasan cada casi una hora y siempre vienen repletos", aseguró el hombre quien intentó subirse a un 4 que estaba llegando, pero nuevamente quedó afuera porque la unidad viajaba al tope de pasajeros.

Siguiendo con el recorrido, en la zona de Tucumán y Rodríguez, se pudo ver a un grupo de 3 mujeres que en compañía de una joven con una discapacidad. Todas estaban paradas sobre calle Rodríguez pero comenzaron a caminar hacia Tucumán. Es que según contaron por lo que entendieron en la aplicación, debían esperar el micro en este cruce, el problema es que se pararon en la esquina equivocada y casi se tomaron otro colectivo que las llevaba al Mogote.

"Casi nos vamos a otro lado, esto pasa porque las paradas no están señalizadas, no se sabe dónde debe esperar uno el micro", aseguró Elvira, una mujer que iba con su hija a hacer un estudio al Hospital Rawson. La señora ya estaba nerviosa porque llevaba más de media hora de espera y aún no sabía como iba a hacer para llegar a horario al turno que tenía para las 9,30.

"Yo no entiendo nada, no sé nada de instalar aplicaciones ni nada de eso, yo llamo y me llaman, llegue a la parada porque mi hija me ayudó, pero ahora igual no sé si estamos esperando en el lugar por el que debe pasar el colectivo que nos lleve al hospital", aseguró la mujer.

El presente relevamiento continuó luego más al sur en la zona de Concepción en donde tampoco se vio la señalización de las nuevas paradas de colectivos. En algunas esquinas había gente esperando y se consultaban entre sí para saber si estaban en el lugar correcto, otros le preguntaron a los comerciantes de la zona para saber qué colectivos vieron pasar por el lugar.

Ya en el centro el panorama esa similar. En la zona de calle Santa Fe frente casi Rawson, frente al ingreso del hospital de Niños había gran cantidad de gente diseminada en la cuadra. En este lugar la confusión era, tal vez, un poco menor, ya que si bien estaban los carteles de las antiguas paradas de colectivos, al mismo tiempo estaban los coloridos carteles de la flamante Red Tulum.

Si bien muchos no entendían del todo el porqué de la presencia de ambas cartelerías, la mayoría optó por intentar guiarse por las de Tulum que se distinguen fácilmente por sus colores.

Este era el caso de una joven que viajó desde Angaco y que confesó no entender la aplicación. "Yo me quedo en la parada que indica el cartel, la aplicación me dice que por acá debió pasar el micro, pero no llega", aseguró la joven que contó que ni en Angaco no en Albardón se encontró con cartelería que le indique dónde están las nuevas paradas.

Ante la gran cantidad de quejas el Jorge Armendariz secretario de Tránsito y Transporte reconoció que "hubo líneas que funcionaron mal o no funcionaron” y aseguró que tendrán reuniones con los dueños de empresas de colectivos.

“Estamos con muy poco tiempo de implementación y hay muchísima confusión. Estamos prestos a escuchar y de acercar a la gente toda la información que sea necesaria para que podamos acostumbrarnos a todos los cambios”, dijo el funcionario en diálogo con radio Estación Claridad.

Antes de terminar el funcionario habló aplicación de la Red Tulum y explicó que en un principio tuvo 15.000 descargas y el domingo al mediodía ya la habían bajado 129.000 sanjuaninos. “Los sanjuaninos somos muy capaces de interpretar y saber usar la tecnología, tenemos que darnos tiempo”, concluyó.