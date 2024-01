La caída en las ventas en el comercio de San Juan viene siendo sostenida desde hace meses. Incluso, en noviembre, la actividad cayó 5,1%, porcentaje considerablemente mayor que en Nación, donde la recesión fue del 2,9%. Aun sin los datos de diciembre del 2023, las asociaciones que nuclean a los comerciantes ya avizoran que el resultado de la creciente inflación, la cual se prevé que sea del 30% mensual hasta marzo, será que los locales de la provincia comiencen a cerrar. Por este motivo, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, y Marcelo Vargas, delegado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), indicaron que es esencial que el Gobierno local tome cartas en el asunto y preste asistencia.

Si bien ambos dirigentes difieren en la forma en la cual el Gobierno de San Juan podría contribuir a evitar que comience una ola negativa en los comercios de la provincia, ambos plantearon que es necesario que desde el Estado se preste asistencia tanto económica como logística.

Minozzi planteó que durante los próximos meses, el sector más golpeado indudablemente será el comercio. Es que, al subir considerablemente la inflación, el consumo de productos como ropa, calzados y otros “gustos”, comenzará a bajar. La caída de las ventas, sumado a las dificultades económicas para sostener alquileres, impuestos y otros gastos, serían un "cóctel mortal" para la actividad.

“El comercio es el sector que más va a estar complicado con esta situación económica que se avizora, con esta inflación. La alta inflación genera el enfriamiento de la economía y la baja del consumo, que afecta directamente al comercio. El Gobierno tendrá que hacer alguna medida de contención para los comerciantes porque va a ser una de las actividades más afectadas sin dudas”, planteó el presidente de la Federación Económica.

Por su parte, Vargas fue más allá y planteó que, si bien el otorgamiento estatal de préstamos sería una ayuda grande para algunos comerciantes, no se trata de una solución definitiva para evitar una catástrofe. Es que, según indicó, la medida no alcanzaría a los sectores más vulnerables, debido a que son los que en su mayoría tienen deudas y otros impedimentos para acceder a créditos.

Entonces, propuso un proyecto de incentivo al comercio para los diferentes departamentos de San Juan. Todo, teniendo en cuenta las diferentes coyunturas departamentales. De esta forma, se ayudaría a que las ventas crezcan y no haría falta que se otorguen préstamos, que son “pan para hoy, hambre para mañana”.

“Es muy difícil prestar dinero a los comerciantes, porque su capital de trabajo es volátil. Es muy diferente a lo que sucede con los industriales, porque las fábricas no se desarman así como así. Entonces el que va a pedir el préstamo, no se lo van a dar porque seguro tiene deudas. Se tiene que dar una política provincial de comercio, un plan de contingencia. Incentivar las ventas con planes de coyuntura”, dijo Vargas.

Con esto, el representante de CAME no quiere decir que los préstamos no sean una buena medida, sino que no son suficientes para atacar la grave crisis económica que acecha al país. Si no, que se necesita una estrategia global de ventas.

A la espera de que haya medidas de contención, ambos referentes ya avizoran que los primeros meses del año serán “negros” para el comercio. Esto es, principalmente, por la inflación galopante que tendrá el país y, además, por la dificultad de los alquileres comerciales.

El comercio y la “Ley Ómnibus” de Milei

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la famosa “Ley Ómnibus”, que plantea grandes cambios y que prevé una desregularización total del trabajo. Minozzi planteó que esta política laboral beneficiaría a los comerciantes, que tendrán la chance de “mover” a sus trabajadores.