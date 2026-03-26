Comienza la Cabalgata de la Difunta Correa: días, puntos de partida y grilla

La fe y la tradición se preparan para un nuevo encuentro en Vallecito. La XXXV Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa ya tiene cronograma confirmado y, según las autoridades de la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina, los números previos anticipan una asistencia multitudinaria que obligó a redoblar la logística de transporte en todos los departamentos.

Desde la organización resaltaron la cantidad de montados que van a participar, señalando que donde el año pasado enviaron dos chasis, en esta edición necesitan dos equipos completos, una situación que se repite en Jáchal, Valle Fértil, Calingasta e Iglesia. Por esta razón, creen que la convocatoria será masiva.

El evento comenzará la noche del jueves 26 de marzo con una Noche de Gala en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario a las 21:00 horas. Allí, el payador Nicolás Membriani y la cantante sanjuanina Yanina Carrizo deleitarán a los presentes en lo que será el lanzamiento oficial, que incluirá un ágape para las instituciones federadas y autoridades presentes.

La gran columna de jinetes partirá el viernes 27, pero con una novedad fundamental: el lugar de concentración y salida se traslada a la intersección de Mitre y Avellaneda, detrás de la Terminal de Ómnibus, dejando en el pasado la salida desde el edificio de la Municipalidad de la Capital. Según explicó Caik, esta decisión fue consensuada con la Municipalidad de la Capital para evitar los resbalones del asfalto céntrico, que con la humedad se vuelve peligroso, con el objetivo de proteger a los niños y a las familias que cada año son más numerosas.

La concentración se realizará desde las 12:00 para partir a las 13:30 horas, previa bendición del párroco. El recorrido continuará por Hipólito Yrigoyen hacia Santa Lucía, con una parada obligada en el Monumento al Gaucho para el descubrimiento de placas, antes de encarar el camino hacia Caucete. Para garantizar el bienestar de jinetes y principalmente de los animales, la organización dispuso puestos de hidratación, baños químicos y agua para el ganado en todo el trayecto hasta Caucete. Se estima arribar al predio municipal alrededor de las 20:30 horas. Este año, a diferencia de ediciones anteriores, no habrá espectáculo artístico el viernes por la noche, ya que la premisa es el descanso para que cada agrupación comparta en su intimidad y pueda acostarse temprano, porque el sábado a las 7 de la mañana saldrán hacia la Difunta.

El sábado 28, tras un desayuno de mate cocido provisto por el RIM 22, la columna enfilará hacia Vallecito. Un atractivo especial será la presencia de Sergio Galleguillo, quien confirmó que se sumará a caballo a mitad del recorrido para acompañar al gobernador Marcelo Orrego, al resto de autoridades y a los paisanos hasta el santuario.

Al llegar a la Difunta, cerca de las 13:30, la intervención de la Federación ha decidido romper con viejos protocolos. En lugar de un almuerzo exclusivo para autoridades en una carpa cerrada, se entregará carne y un cordero asado a cada agrupación para que todos los socios almuercen juntos. La gran novedad deportiva llegará a las 16:30 en el predio de jineteada, que ha sido ampliado y acondicionado bajo normas de bienestar animal. Entre 35 y 40 montas elegidas participarán con el objetivo de consagrar por primera vez a un campeón oficial de la Cabalgata de la Difunta Correa.

La jornada culminará con un festival artístico de primer nivel en el escenario mayor a partir de las 20:15 horas. La grilla incluye a la Academia de Danzas del Santuario, el Ballet de la Federación Gaucha El Ceibo, Giselle Aldeco, el grupo Saypa y Tres para el Canto. El plato fuerte será la actuación central de Sergio Galleguillo, seguido por un innovador show de robots luminosos y un cierre bailable a cargo de Omega, quienes presentarán una canción dedicada exclusivamente a la Difunta Correa.