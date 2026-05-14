En una nueva edición de Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, “nos visita la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina y medicina integrativa”, para hablar sobre uno de los problemas más frecuentes de la vida cotidiana: los trastornos digestivos y las soluciones naturales para aliviar síntomas como pesadez, inflamación, acidez o estreñimiento.

Durante la entrevista, la profesional explicó que la digestión no solo depende de lo que comemos, sino también de cómo vivimos. “La digestión es un proceso natural donde el alimento que ingresamos lo transformamos para tener energía, reparar nuestros órganos y mantener todas las funciones vitales”, señaló.

La especialista remarcó que una buena digestión no debería generar molestias. “Cuando comemos no tendríamos que sentirnos cansados, hinchados o pesados. Una buena digestión nos tiene que dar energía”, explicó.

Estrés, alimentación y emociones

Uno de los puntos centrales de la charla fue el impacto del estrés sobre el sistema digestivo. Según Cáceres, las emociones, el exceso de pantallas, el ritmo acelerado y los malos hábitos alimentarios alteran el funcionamiento del organismo.

“Para que esta digestión se produzca tenemos que estar en calma. Cuando estamos en estrés, estamos en alerta y entonces se altera”, afirmó.

La médica explicó que el intestino está profundamente conectado con el cerebro a través del nervio vago y que hoy se lo considera “el segundo cerebro”. “Tiene más de 100 millones de neuronas con autonomía total”, detalló.

Además, indicó que el intestino cumple funciones claves en el sistema inmunológico y en la producción de serotonina, conocida como la hormona del bienestar. “Entre el 80 y el 90% de la serotonina se produce en el intestino”, sostuvo.

La especialista también advirtió sobre hábitos que perjudican la digestión, como comer rápido, no masticar correctamente, abusar de alimentos ultraprocesados, consumir exceso de café, alcohol o tabaco y llevar una vida sedentaria.

Plantas medicinales para aliviar molestias

En relación con las herramientas naturales, Cáceres destacó el valor de distintas plantas medicinales para acompañar el funcionamiento digestivo y hepático.

“El hígado y el intestino están totalmente conectados”, explicó. Por eso recomendó plantas amargas como el boldo, el diente de león o la alcachofa para aliviar la pesadez después de comidas abundantes o grasosas.

“Un tecito de boldo después de comer ayuda a depurar y colaborar con el hígado”, comentó.

Otra de las plantas mencionadas fue el cardo mariano, al que definió como “el protector hepático por excelencia”. Según detalló, puede ayudar incluso en la regeneración celular hepática.

Para las molestias intestinales, señaló a la manzanilla y el llantén como aliados para desinflamar y proteger la mucosa digestiva. También recomendó hinojo, anís y comino para aliviar gases y distensión abdominal.

En casos de reflujo o acidez, explicó que ciertas infusiones pueden colaborar en la regeneración gástrica y ayudar a reducir la irritación provocada por el estrés o algunos alimentos.

Hábitos detox para recuperar el equilibrio

La especialista aclaró que las llamadas rutinas detox no deben tomarse como una moda, sino como una herramienta puntual cuando el organismo está sobrecargado.

“Es una ayuda para facilitar los procesos naturales que hace el cuerpo”, señaló.

Entre las recomendaciones diarias mencionó limpiar la lengua al despertar, tomar agua tibia con limón, incorporar respiraciones profundas y realizar pausas conscientes antes de las comidas.

También insistió en la importancia de masticar bien y comer con tranquilidad. “La digestión empieza en la boca”, recordó.