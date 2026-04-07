El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras sumó un testimonio clave que permitió reconstruir el momento en que fue hallado su cuerpo en un country de Salta, en un relato que conmocionó por la crudeza de los detalles.

Una de las testigos principales, María Mercedes Ibarra, describió cómo llegó al lugar y encontró la escena. “Los vidrios estaban empañados”, relató al referirse al auto donde se encontraba la víctima, estacionado dentro del predio familiar del acusado.

Al acercarse, observó al acusado, José Eduardo “Jota” Figueroa, en el asiento del conductor, inclinado hacia el lado del acompañante. En un primer momento creyó que estaba muerto y alertó a su hija, temiendo lo peor.

Fue entonces cuando descubrió el cuerpo de Kvedaras. Según su declaración, estaba parcialmente cubierto, con una pierna visible y el resto envuelto en ropa. “Como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”, describió, en una frase que sintetiza la violencia de la escena.

El hallazgo se produjo tras horas de búsqueda, luego de que familiares advirtieran la falta de contacto con la víctima. La situación derivó en un llamado inmediato a la Policía y el inicio de la investigación judicial.

El testimonio también reveló que el acusado aún presentaba signos vitales en ese momento. “Parpadeaba”, indicaron, lo que generó mayor desconcierto entre quienes llegaron al lugar.

En paralelo, durante el juicio, el hermano de la víctima aportó otro dato estremecedor al recordar el impacto de ver el cuerpo. “Me di cuenta de lo violento de su muerte”, afirmó, al explicar por qué la familia decidió que el velorio fuera a cajón cerrado.

El caso, ocurrido en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, tiene como único acusado al esposo de la víctima, y el debate oral busca determinar su responsabilidad en un contexto marcado por denuncias de violencia previa.

Los testimonios expuestos en las audiencias no solo reconstruyen el crimen, sino que también revelan el trasfondo de una relación atravesada por el miedo y el control, en un proceso judicial que mantiene en vilo a la provincia.