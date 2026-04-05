El hallazgo de un cuerpo sin vida en el departamento 25 de Mayo puso el foco en un escenario clave de la investigación: una finca rural en la zona de Las Casuarinas, que hasta horas antes formaba parte de los rastrillajes por la desaparición del fotógrafo Oscar Alberto Quiroga.

El lugar, ubicado en un sector descampado y de difícil acceso, fue rápidamente cercado por las autoridades. Según se pudo observar, el perímetro permanece vallado a unos 300 metros, con acceso totalmente restringido mientras se desarrollan las tareas periciales.

En el sitio trabajan efectivos de Policía Científica, personal forense y el fiscal Ignacio Achem, quien encabeza la investigación. Las tareas se concentran en la recolección de pruebas y la preservación de la escena, en un contexto de marcado hermetismo.

De acuerdo a fuentes calificadas, el hallazgo se produjo cerca de las 17:30 tras un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en la zona de Calle 6 y Costa Canal. Personal de la Comisaría 10ª acudió al lugar y confirmó la existencia del cuerpo.

El cadáver fue encontrado junto a una motocicleta, que sería la misma en la que se movilizaba Quiroga, un dato clave que podría aportar a la identificación y al avance de la causa.

Las autoridades decidieron no intervenir de inmediato en el área hasta la llegada de Criminalística. “El lugar está preservado y no hemos ingresado hasta que trabaje el personal especializado”, indicaron fuentes del procedimiento.

Mientras avanzan las pericias, el punto permanece bajo custodia y se convirtió en el epicentro de la investigación, en una zona rural atravesada por caminos de tierra y canales de riego, donde cada indicio puede resultar determinante para esclarecer el caso.