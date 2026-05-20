Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción en redes sociales. Una mujer fue atropellada por su propio auto cuando intentaba revisar una falla mecánica relacionada con la batería del vehículo. El episodio ocurrió en una calle residencial y la secuencia se viralizó rápidamente por la violencia de las imágenes.

Según se observa en el video, la conductora estacionó el vehículo y descendió para inspeccionar el motor tras detectar un inconveniente. Con el capot abierto, comenzó a revisar la zona de la batería mientras el auto permanecía aparentemente detenido.

Sin embargo, segundos después, el automóvil avanzó inesperadamente y embistió a la propia mujer, que cayó al piso tras ser arrastrada por el vehículo. El auto continuó desplazándose varios metros hasta detenerse finalmente contra otro sector de la calle.

Vecinos y personas que se encontraban cerca corrieron rápidamente para auxiliarla al advertir la situación. La mujer sufrió heridas de consideración y debió recibir asistencia médica, aunque inicialmente no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Especialistas en seguridad vial remarcan que este tipo de episodios suele producirse cuando los vehículos quedan mal asegurados, sin el freno de mano correctamente activado o con la transmisión en una posición incorrecta. También advierten sobre los riesgos de manipular el motor sin adoptar medidas básicas de seguridad.

Las imágenes del accidente se difundieron masivamente en plataformas digitales y reabrieron el debate sobre la importancia de extremar cuidados al revisar desperfectos mecánicos en la vía pública, especialmente cuando el vehículo permanece encendido o sin inmovilización adecuada.