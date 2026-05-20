El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ser protagonista de una gran cita internacional este miércoles, cuando Aston Villa enfrente al Friburgo de Alemania en la final de la Europa League 2026. El partido se jugará en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul y marcará una nueva oportunidad para que el campeón del mundo amplíe su exitoso palmarés.

El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+. Aston Villa buscará conquistar el primer título europeo de su historia moderna y coronar una campaña que lo tuvo entre los equipos más sólidos del torneo continental.

El conjunto inglés llega a la final luego de eliminar al Olympique de Marsella en semifinales, mientras que el Friburgo sorprendió al dejar en el camino al Milan y alcanzar por primera vez una definición continental.

Para Dibu Martínez será una nueva oportunidad de disputar una final internacional tras sus conquistas con la Selección argentina en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Además, el marplatense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y volvió a ser clave en la campaña europea del Aston Villa.

Durante el torneo, el arquero argentino se destacó especialmente en las series de eliminación directa, donde volvió a ser decisivo en tandas de penales y en partidos de alta exigencia. Sus actuaciones consolidaron además su candidatura para volver a competir por el premio The Best y el Trofeo Yashin.

En Aston Villa también podrían ser titulares los argentinos Enzo Barrenechea y Valentín Barco, mientras que el entrenador Unai Emery buscará sumar un nuevo trofeo europeo a su extensa trayectoria continental. El técnico español ya ganó cuatro veces la Europa League y es considerado uno de los especialistas históricos del certamen.

La final genera gran expectativa entre los hinchas argentinos debido a la presencia de Dibu Martínez, convertido en uno de los futbolistas más queridos por el público tras el título mundial obtenido en Qatar 2022 y sus constantes actuaciones decisivas en momentos clave.