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Salud y Bienestar > Cuidados
Qué medidas que recomiendan los especialistas para prevenir la bronquiolitis
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
La llegada de las bajas temperaturas volvió a encender la alerta sanitaria por la bronquiolitis, una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y peligrosas en bebés y niños menores de dos años. Frente al incremento de consultas y hospitalizaciones que suele registrarse en esta época del año, especialistas difundieron once medidas clave para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.
La bronquiolitis es una infección respiratoria causada principalmente por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que afecta las vías aéreas pequeñas de los pulmones. Los cuadros más graves suelen presentarse en bebés prematuros, recién nacidos y niños con enfermedades respiratorias o cardíacas previas.
Principales recomendaciones difundidas por especialistas
- Mantener la lactancia.
- Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.
- No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.
- Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.
- Practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón.
- Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.
- Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día.
- Mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.
- Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.
- No se debe colocar tapaboca en los niños menores de 2 años.
- En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de 3 meses, prematuros, con enfermedades crónicas) no está recomendada la asistencia al jardín maternal.
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