La llegada de las bajas temperaturas volvió a encender la alerta sanitaria por la bronquiolitis, una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y peligrosas en bebés y niños menores de dos años. Frente al incremento de consultas y hospitalizaciones que suele registrarse en esta época del año, especialistas difundieron once medidas clave para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

La bronquiolitis es una infección respiratoria causada principalmente por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que afecta las vías aéreas pequeñas de los pulmones. Los cuadros más graves suelen presentarse en bebés prematuros, recién nacidos y niños con enfermedades respiratorias o cardíacas previas.

Principales recomendaciones difundidas por especialistas