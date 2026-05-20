Un trágico episodio conmociona a Santiago del Estero luego de que un hombre de 91 años muriera tras ser atacado por un enjambre de abejas en una zona rural de la provincia. El hecho ocurrió en las últimas horas y la víctima falleció a causa de las múltiples picaduras sufridas durante el ataque.

Según informaron medios locales, el hombre realizaba tareas en el campo cuando, por motivos que aún intentan determinarse, fue sorprendido por un enjambre que comenzó a atacarlo violentamente. Vecinos y familiares intentaron auxiliarlo rápidamente al advertir la situación.

La víctima fue trasladada de urgencia hacia un centro de salud cercano, donde ingresó con un cuadro crítico producto de las numerosas picaduras y la reacción que sufrió su organismo. Pese al esfuerzo de los médicos, el hombre murió poco después debido a las complicaciones derivadas del ataque.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad local, especialmente por la edad avanzada de la víctima y la violencia del episodio. Las autoridades recordaron que los ataques masivos de abejas pueden resultar extremadamente peligrosos, sobre todo en personas mayores o con problemas de salud preexistentes.

Especialistas explican que, ante un ataque de abejas, lo más importante es alejarse rápidamente del enjambre, cubrir el rostro y buscar refugio en un espacio cerrado. También recomiendan evitar movimientos bruscos o intentar espantar a los insectos, ya que eso puede aumentar la agresividad del grupo.

En Argentina se registran periódicamente episodios similares en áreas rurales y suburbanas, especialmente durante épocas de calor o floración intensa, cuando las colonias de abejas suelen mostrar mayor actividad y sensibilidad frente a ruidos o movimientos cercanos.