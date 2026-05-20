Un futbolista de la Primera Nacional quedó involucrado en un grave episodio vial ocurrido durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz. Según pudo confirmar TN, el conductor que embistió un vehículo, escapó y luego provocó un choque en cadena dentro de una estación de servicio es Jonathan Alessandro Berón, delantero de Tristán Suárez.

El hecho ocurrió a la altura de Saavedra, frente al estadio de Platense. De acuerdo con la reconstrucción policial, el jugador de 25 años circulaba en un Ford Focus blanco cuando impactó contra otro vehículo sobre la colectora de General Paz. Tras el choque inicial, abandonó la escena y continuó manejando varios kilómetros.

La secuencia terminó dentro de una estación de servicio, donde el futbolista volvió a perder el control del auto e impactó contra otros tres vehículos: dos Ford Focus y una camioneta Ram. En total, cuatro autos quedaron involucrados en el episodio.

Personal de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad llegó rápidamente al lugar y constató que el conductor presentaba lesiones visibles en el rostro y aparentes signos de ebriedad. La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Federico Brandini, ordenó realizar un test de alcoholemia. Sin embargo, el jugador aseguró que no podía soplar debido a una lesión en la boca.

Minutos más tarde, una ambulancia del SAME trasladó a Berón al Hospital Pirovano, donde ingresó con politraumatismos y un corte en la cara. Los investigadores ahora intentan determinar las circunstancias exactas del hecho y si efectivamente el futbolista manejaba bajo los efectos del alcohol.

Jonathan Alessandro Berón se desempeña como delantero en Tristán Suárez, equipo que actualmente milita en la Primera Nacional. El episodio generó fuerte repercusión en el ambiente futbolístico y volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad de los deportistas profesionales al volante.