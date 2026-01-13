Publicidad
Sociedad > Cocina

Cómo hacer galletitas de manzana fáciles y rápidas

Una receta sencilla y deliciosa para preparar galletitas de manzana en menos de 20 minutos, utilizando ingredientes fáciles de conseguir. Perfectas para merienda o postre express sin complicaciones en la cocina.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Receta de galletitas de manzana exprés: con pocos ingredientes y en solo 20 minutos (Foto: ilustrastiva)

Si buscás una idea dulce y casera para preparar en poco tiempo, estas galletitas de manzana combinan sabor, textura y una preparación simple que se adapta incluso a principiantes en la cocina. Con pocos ingredientes y pasos rápidos, podés tener listas unas galletas suaves por dentro y ligeramente doradas por fuera. 

La base de la receta incluye manzanas ralladas, que aportan jugosidad y un dulzor natural, mezcladas con ingredientes secos como harina, azúcar y canela para potenciar el sabor. El resultado son galletas suaves, aromáticas y perfectas para acompañar con té o café. 

La receta se destaca por su tiempo de preparación reducido: en menos de 20 minutos podés tener las galletitas listas para disfrutar, lo que la convierte en una opción ideal para cuando necesitás un postre rápido sin renunciar a sabores caseros. 

Además, estas galletitas pueden adaptarse fácilmente a variaciones según tus gustos: sumá nueces picadas si querés un toque crujiente, o un poco de jengibre en polvo para un perfil más especiado. También podés espolvorearlas con azúcar impalpable al final para darles un acabado más dulce y elegante. 

Receta: galletitas de manzana (rinde 12 unidades)

Ingredientes

  • 1 manzana grande rallada

  • 150 g de harina

  • 75 g de manteca derretida

  • 50 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear

  • Una pizca de canela (opcional)

Preparación

  • Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o cubrí con papel manteca una placa para horno.

  • Rallá la manzana y exprimila un poco para quitar el exceso de líquido.

  • En un bol, mezclá la harina, el polvo de hornear y la canela.

  • En otro bol, batí el huevo con el azúcar y la esencia de vainilla. Agregá la manteca derretida y mezclá bien.

  • Sumá la manzana rallada a la preparación húmeda y luego incorporá los ingredientes secos hasta formar una masa pareja.

  • Con una cuchara, armá pequeñas bolitas y colocalas en la placa, dejando espacio entre cada una.

  • Cociná durante 10 a 12 minutos, hasta que estén levemente doradas en los bordes.

  • Retirá del horno y dejá enfriar antes de servir.

