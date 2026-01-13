Si buscás una idea dulce y casera para preparar en poco tiempo, estas galletitas de manzana combinan sabor, textura y una preparación simple que se adapta incluso a principiantes en la cocina. Con pocos ingredientes y pasos rápidos, podés tener listas unas galletas suaves por dentro y ligeramente doradas por fuera.

La base de la receta incluye manzanas ralladas, que aportan jugosidad y un dulzor natural, mezcladas con ingredientes secos como harina, azúcar y canela para potenciar el sabor. El resultado son galletas suaves, aromáticas y perfectas para acompañar con té o café.

La receta se destaca por su tiempo de preparación reducido: en menos de 20 minutos podés tener las galletitas listas para disfrutar, lo que la convierte en una opción ideal para cuando necesitás un postre rápido sin renunciar a sabores caseros.

Además, estas galletitas pueden adaptarse fácilmente a variaciones según tus gustos: sumá nueces picadas si querés un toque crujiente, o un poco de jengibre en polvo para un perfil más especiado. También podés espolvorearlas con azúcar impalpable al final para darles un acabado más dulce y elegante.

Receta: galletitas de manzana (rinde 12 unidades)

Ingredientes

1 manzana grande rallada

150 g de harina

75 g de manteca derretida

50 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de canela (opcional)

Preparación