Sociedad > Cocina
Cómo hacer galletitas de manzana fáciles y rápidas
POR REDACCIÓN
Si buscás una idea dulce y casera para preparar en poco tiempo, estas galletitas de manzana combinan sabor, textura y una preparación simple que se adapta incluso a principiantes en la cocina. Con pocos ingredientes y pasos rápidos, podés tener listas unas galletas suaves por dentro y ligeramente doradas por fuera.
La base de la receta incluye manzanas ralladas, que aportan jugosidad y un dulzor natural, mezcladas con ingredientes secos como harina, azúcar y canela para potenciar el sabor. El resultado son galletas suaves, aromáticas y perfectas para acompañar con té o café.
La receta se destaca por su tiempo de preparación reducido: en menos de 20 minutos podés tener las galletitas listas para disfrutar, lo que la convierte en una opción ideal para cuando necesitás un postre rápido sin renunciar a sabores caseros.
Además, estas galletitas pueden adaptarse fácilmente a variaciones según tus gustos: sumá nueces picadas si querés un toque crujiente, o un poco de jengibre en polvo para un perfil más especiado. También podés espolvorearlas con azúcar impalpable al final para darles un acabado más dulce y elegante.
Receta: galletitas de manzana (rinde 12 unidades)
Ingredientes
1 manzana grande rallada
150 g de harina
75 g de manteca derretida
50 g de azúcar
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
1/2 cucharadita de polvo de hornear
Una pizca de canela (opcional)
Preparación
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o cubrí con papel manteca una placa para horno.
Rallá la manzana y exprimila un poco para quitar el exceso de líquido.
En un bol, mezclá la harina, el polvo de hornear y la canela.
En otro bol, batí el huevo con el azúcar y la esencia de vainilla. Agregá la manteca derretida y mezclá bien.
Sumá la manzana rallada a la preparación húmeda y luego incorporá los ingredientes secos hasta formar una masa pareja.
Con una cuchara, armá pequeñas bolitas y colocalas en la placa, dejando espacio entre cada una.
Cociná durante 10 a 12 minutos, hasta que estén levemente doradas en los bordes.
Retirá del horno y dejá enfriar antes de servir.
Mientras Mendoza lanza créditos de hasta un millón de dólares para potenciar la exportación tradicional de vino a granel, San Juan apuesta por un ambicioso plan de reconversión para modernizar sus viñedos y diversificar su producción. Dos provincias responden con estrategias distintas a la misma crisis global de consumo.