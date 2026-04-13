Lunes 13 de Abril
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Sociedad > Receta

Cómo preparar ketchup casero paso a paso para barbacoas

Una receta simple y sin conservantes propone reemplazar el ketchup industrial por una versión casera, ideal para acompañar carnes, hamburguesas y papas fritas en la parrilla.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Este aderezo va muy bien con el pollo frito o los hotdogs. (Gentileza)
 

El ketchup casero se posiciona como una opción cada vez más elegida frente a las versiones industriales, especialmente en reuniones y parrillas, donde el sabor natural marca la diferencia.

Según destacan especialistas culinarios, esta preparación permite lograr un equilibrio entre dulzor, acidez y especias, con un resultado más intenso y auténtico. 

Ingredientes simples y accesibles

La receta base incluye productos fáciles de conseguir:

  • 1 kilo de tomates maduros

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • 100 ml de vinagre de manzana

  • 80 g de azúcar

  • Sal, pimienta y especias a gusto

También se puede sumar mostaza o pasta de tomate para intensificar el sabor.

Paso a paso para prepararlo

La elaboración es sencilla, aunque requiere tiempo de cocción para lograr la textura ideal:

  1. Cocinar los tomates, la cebolla y el ajo hasta que estén blandos.

  2. Procesar la mezcla hasta obtener una salsa homogénea.

  3. Volver a la olla y agregar vinagre, azúcar y condimentos.

  4. Cocinar a fuego bajo entre 40 y 60 minutos hasta espesar.

  5. Dejar enfriar y conservar en frascos en la heladera. 

El punto clave es el tiempo a fuego bajo, que permite concentrar los sabores y lograr la textura característica. Además, se puede ajustar el dulzor o la acidez según el gusto personal.

Este ketchup casero se destaca como complemento perfecto para hamburguesas, papas fritas o pollo, aportando un sabor más natural y sin conservantes. 
A diferencia del industrial, permite reducir el azúcar, evitar aditivos y adaptar la receta con especias o variantes más picantes.

Así, en el mundo de la cocina casera, esta preparación se consolida como una alternativa simple, económica y cada vez más elegida para darle un toque especial a las comidas.

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