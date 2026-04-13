El ketchup casero se posiciona como una opción cada vez más elegida frente a las versiones industriales, especialmente en reuniones y parrillas, donde el sabor natural marca la diferencia.

Según destacan especialistas culinarios, esta preparación permite lograr un equilibrio entre dulzor, acidez y especias, con un resultado más intenso y auténtico.

Ingredientes simples y accesibles

La receta base incluye productos fáciles de conseguir:

1 kilo de tomates maduros

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 ml de vinagre de manzana

80 g de azúcar

Sal, pimienta y especias a gusto

También se puede sumar mostaza o pasta de tomate para intensificar el sabor.

Paso a paso para prepararlo

La elaboración es sencilla, aunque requiere tiempo de cocción para lograr la textura ideal:

Cocinar los tomates, la cebolla y el ajo hasta que estén blandos. Procesar la mezcla hasta obtener una salsa homogénea. Volver a la olla y agregar vinagre, azúcar y condimentos. Cocinar a fuego bajo entre 40 y 60 minutos hasta espesar. Dejar enfriar y conservar en frascos en la heladera.

El punto clave es el tiempo a fuego bajo, que permite concentrar los sabores y lograr la textura característica. Además, se puede ajustar el dulzor o la acidez según el gusto personal.

Este ketchup casero se destaca como complemento perfecto para hamburguesas, papas fritas o pollo, aportando un sabor más natural y sin conservantes.

A diferencia del industrial, permite reducir el azúcar, evitar aditivos y adaptar la receta con especias o variantes más picantes.

Así, en el mundo de la cocina casera, esta preparación se consolida como una alternativa simple, económica y cada vez más elegida para darle un toque especial a las comidas.