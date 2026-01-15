Cómo reaccionaron las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ante su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudieron las plataformas digitales al oficializar su futuro matrimonio. A través de una publicación compartida en Instagram, la cantante fue contundente al escribir: “Nos casamos”, mensaje que acompañó con los emojis de un corazón y un anillo de diamantes.

Las imágenes del anuncio capturaron a la pareja celebrando en la playa, bailando y brindando con espumante, dejando ver en detalle la sortija de compromiso.

La noticia generó una profunda conmoción en sus familias. Marcela Amado, madre de Rosemblat, dejó en claro que el compromiso no es tan reciente al comentar: “Por fin, no daba más de poder contarlo. Los amo”.

Por su parte, Majo Riera, madre de la artista, se sumó a la alegría citando la canción "Un Amor" de su hija: “Un amor, para vos, un amor”. Los seguidores de la pareja ya sospechaban del suceso, especulando que la propuesta se habría concretado a finales de 2025, momento en que Lali comenzó a exhibir el anillo en sus fotos.

El posteo provocó un impacto masivo entre los fanáticos, quienes manifestaron su sorpresa y afecto con mensajes como: “¿QUÉ?“, ”Morí“, ”Alegría total", “¡Felicidades!“ y ”¿Cómo, cuándo, dónde, por qué?“. El anillo que selló la unión destaca por sus dos diamantes y una historia estilística que se remonta a más de dos siglos.