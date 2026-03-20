Recalentar papas fritas sin que queden blandas o aceitosas es posible, y la clave está en evitar tanto el microondas como la sartén. Según cocineros, el método más efectivo es utilizar el horno, ya que permite recuperar la textura crujiente original sin alterar el sabor.

El principal problema del microondas es que genera vapor, lo que humedece las papas y las deja gomosas. Por su parte, la sartén puede recalentarlas de manera desigual y, además, sumar aceite innecesario, afectando tanto la textura como el perfil nutricional del alimento.

En cambio, el horno logra un resultado más equilibrado. Para hacerlo correctamente, se recomienda precalentarlo entre 180 y 200 grados, colocar las papas en una bandeja en una sola capa (sin amontonarlas) y calentarlas durante unos 10 a 15 minutos. A mitad del proceso, es importante darlas vuelta para asegurar una cocción uniforme.

Uno de los puntos clave del procedimiento es evitar que las papas se superpongan. Cuando esto ocurre, se genera vapor entre ellas, lo que impide que recuperen su crocancia. La correcta distribución permite que el calor circule y elimine la humedad acumulada.

Además, algunos cocineros sugieren usar papel manteca o una rejilla para mejorar la circulación del aire caliente y lograr un resultado aún más parejo. Incluso, si se dispone de función grill, se puede activar durante los últimos minutos para potenciar el dorado.

Este método no solo mejora la textura, sino que también evita agregar más grasa, convirtiéndose en una alternativa más saludable para disfrutar de las papas fritas del día anterior. Así, con un procedimiento simple y accesible, es posible obtener un resultado muy similar al de una preparación recién hecha.