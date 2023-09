Con DIARIO HUARPE ganá $5.000 todos los días: Carolina y Daniela, las primeras ganadoras

“Avícola y Carnicería Don Pato” de Carolina Frías y Daniela Dávila son las primeras ganadoras del nuevo sorteo lanzado por DIARIO HUARPE a través del cual todos los días uno de los comercios adheridos a la Red Huarpe y un cliente ganan $5.000 cada uno. Las afortunadas fueron anunciadas en la tarde del martes en el programa "Yo te Invito" que se emite por Canal 5 Telesol, conducido por Ana Paula Zabala, donde todos los días a las 18 horas se hará el sorteo en vivo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La suerte llegó por segunda vez al almacén de Carlina Frías. “Hace un tiempo una vecina del barrio había ganado con el sorteo anterior de los cupones y hoy nuevamente salimos favorecidos. Me pone muy feliz que la gente tenga esta posibilidad”, contó a DIARIO HUARPE una de las ganadoras.

Publicidad

Desde que se enteraron del sorteo, Carolina se tomó el trabajo de explicarles a cada uno de sus clientes cómo hacer para participar. “Algunos te dicen que no saben usar el teléfono o que no tienen internet, otros directamente por un tema de inseguridad no lo traen. A todos los ayudo y les presto Wi-Fi o mi teléfono porque quiero que todos tengan la posibilidad de ganar”, contó la dueña del comercio de barrio Serranías del Sur, en Rawson.

“Con mi premio voy a preparar algunas cosas dulces y las voy a regalar entre mis clientes”, comentó Frías.

Por su parte Daniela se enteró en la mañana de este miércoles. “Participé porque Caro me explicó cómo era el nuevo método y lo hice sin muchas expectativas, la verdad. No me lo esperaba, estoy muy contenta”, comentó la joven que llegó acompañada de su pequeño bebe de ocho meses.

Finalmente, la segunda ganadora aseguró que con los $5.000 hará algunas compras en el comercio de Carolina. “Vos podés gastarlo donde quieras, el premio es tuyo”, le respondió la dueña del comercio ganador.