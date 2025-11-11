El emprendimiento sanjuanino Fresitta Candy Sweet se presentó en la sección Yo Emprendo del programa Yo Te Invito, emitido por Huarpe TV en el 19.2 de TDA y Kick, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López. Sus creadores, los hermanos Nahuel y Gonzalo Flores, detallaron su propuesta: “Los niños se avalanchan sobre el carrito, apenas llega quieren sus gomitas”, contó Nahuel.

El proyecto nació en abril de este año con la idea de “endulzar la fiesta de los niños y, por qué no, de los que no son tan niños”, según explicó Gonzalo. La oferta incluye combos de 50 o 100 gramos de gomitas, a elección del cliente, además de una cascada de chocolate para bañar frutas o brochettes, que se ha convertido en uno de los atractivos más demandados. “Acá cae chocolate y pueden bañar frutas o brochets”, detallaron.

Los emprendedores destacaron que el servicio se adapta a cada tipo de celebración. “Cada uno puede elegir lo que quiera y en la cantidad que quiera. Los niños nos van diciendo ‘quiero esta, quiero esta’ hasta completar los 100 o 50 gramos”, explicaron durante la entrevista. Además de los combos, ofrecen bolsitas preparadas especialmente para entregar como souvenir en los cumpleaños.

Fresitta Candy Sweet también ha sido requerido para eventos de 15, casamientos y celebraciones familiares. “Al principio, el único servicio era el candy, nada más. Pero al poco tiempo sumamos la cascada de chocolate porque la respuesta fue bastante favorable”, admitieron. Esa buena recepción impulsó el crecimiento del emprendimiento, que continúa consolidándose en el mercado local.

El presupuesto se arma según la cantidad de invitados y, para consultas o contrataciones, los hermanos Flores ofrecieron su contacto: 264 575 3586 y la cuenta de Instagram @fresitta_candy_sweet.