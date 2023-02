Con presencia argentina: hora, TV y cartelera del UFC Vegas 70

El próximo sábado 25 de febrero, el UFC Vegas 70 llega para cautivar a los fanáticos de las MMA en el mundo. del mes. En el Apex de Nevada, doce contiendas animarán a los presentes. La contienda estelar es válida por la división de Peso Semi-Pesado y se lleva todas las miradas. El mismo será protagonizado por Ryan Spann y el ucraniano Nikita Krylov, número 8 y 6 del ranking, respectivamente.

Dicha contienda podría definir el camino de uno de los dos hacia una posible pelea por el título de la división. Cabe resaltar que "Superman" Spann arriba a esta batalla con dos victorias consecutivas, siendo la última por KO ante Dominick Reyes. Por su parte, Krylov tiene actualmente el mismo número en su racha, en donde resalta un nocaut sobre Alexander Gustafsson y una gran decisión ante Volkan Oezdemir.

A su vez, Ailín Pérez se enfrentará contra Hailey Cowan en las preliminares del UFC Vegas 70, en la categoría de Peso Gallo femenino. “Fiona” se instaló en MMA Masters en preparación para su regreso al octágono más famoso del mundo. La argentina no está lista para renunciar a sus sueños y busca su primera victoria en la compañía, luego de perder su debut promocional en el histórico primer evento de la empresa en Francia.

Cartelera del UFC Vegas 70

Estelares

Peso Semipesado: Nikita Krylov vs. Ryan Spann

Peso Medio: André Muniz vs. Brendan Allen

Peso Pesado: Augusto Sakai vs. Don’Tale Mayes

Peso Mosca Femenino: Tatiana Suarez vs. Montana De La Rosa

Peso Welter: Mike Malott vs. Yohan Lainesse

Preliminares

Peso Mosca Femenino: Jasmine Jasudavicius vs. Gabriella Fernandes

Peso Ligero: Jordan Leavitt vs. Victor Martinez

Peso Ligero: Joe Solecki vs. Carl Deaton III

Peso Pactado (130 lb): Ode’ Osbourne vs. Charles Johnson

Peso Ligero: Rafael Alves vs. Nurollo Aliev

Peso Gallo Femenino: Hailey Cowan vs. Ailin Perez

Peso Gallo: Garrett Armfield vs. José Johnson

Peso Ligero: Erick Gonzalez vs. Trevor Peek

Horarios

Estelares

21:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay; 20:00 horas de Bolivia; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España.

Preliminares

18:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay; 17:00 horas de Bolivia; 16:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 15:00 horas de México; 22:00 horas de España.

Transmisión

Cabe resaltar que el UFC Vegas 70 se podrá apreciar por diferentes plataformas, pero siempre dependiendo de dónde se encuentra el espectador. En Latinoamérica, la espectacular cartelera será transmitida por ESPN, excepto en México, Argentina y Chile. Estos últimos países tendrán que ir a las señales de Fox Sports para ver lo que suceda en el octágono más famoso del mundo.