¿Con quién peleará? Paddy Pimplett le respondió a Bobby Green y Renato Moicano

Paddy Pimblett está listo para regresar y tiene muchas opciones por delante. Dos peleadores en particular han llamado la atención del británico después de conseguir grandes victorias en UFC 300. Bobby Green ganó por decisión sobre Jim Miller y luego pidió una pelea con "The Baddy". Luego, Renato Moicano hizo lo mismo después de someter a Jalin Turner .

Al comienzo de sus palabras, Pimblett resaltó: "Como sabes, en UFC 300, todo el mundo quiere una porción de 'The Baddy'. Bobby Green gritó mi nombre en el micrófono después. No me sorprendió, ¿sabes a qué me refiero? Puede que esté clasificado, pero no tiene seguidores y me necesita. Como todos los demás, quieren pelear conmigo porque saben que soy el chico".

"Bobby Green es una opción. Si Bobby Green quiere pelear, ahí estaré. Preferiría pelear con mi muchacho, Moicano. ¿Dónde estás, Renato? Ni siquiera me desagrada Renato Moicano. De hecho me gusta. Es un tipo divertido. Es un tipo genial. Entonces que él y yo peleáramos sería muy gracioso. La preparación para esa pelea sería muy, muy divertida", expuso luego Paddy.

Contundentes palabras de Paddy Pimblett

Por otro lado, el extraordinario peleador británico también aprovechó la instancia para decir: "Creo que sería aún más divertido si él y yo hiciéramos una temporada de The Ultimate Fighter. Serían seis, siete, ocho semanas de pura comedia para los fans. Así que me encantaría, para ser honesto. Y prefiero llegar directamente al puesto 10 en lugar de superar el puesto 15".

"Pero el siguiente para mí es alguien, obviamente, espero que sea alguien entre los 15 primeros. No quiero luchar. Quiero intentar luchar, quiero intentar clasificarme", sentenció Paddy Pimblett. Sin dudas, siendo una de las estrellas del presente en UFC, es pretendido como contrincante por muchos otros luchadores de la compañía. Ahora, sólo resta esperar para saber qué sigue a continuación para él.