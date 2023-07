El precandidato a senador nacional por Unión por San Juan, Juan Carlos Gioja, pasó por el Café de la Política Expréss y habló sobre lo sucedido en las elecciones provinciales del pasado 2 de julio donde el peronismo perdió las elecciones. En este sentido, dijo que es fundamental “dejar de zoncear” con la interna en San Juan, para lograr que el precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, sea el próximo máximo mandatario nacional.

¿Cómo va la campaña como candidato a senador?

Ya empezamos la campaña el domingo. La gente va a elegir dentro del frente nuestro al candidato que más le convenga y vamos a hacer participar a la gente, de eso se tratan las PASO. Cuando era diputado nacional, Néstor Kirchner también era diputado y fue él el que planteó la necesidad de las primarias. En la reunión de bloque, el tipo dijo que era necesario abrir los partidos políticos, que estaban cerrados, los candidatos estaban elegidos por tres o cuatro dirigentes. Entonces Néstor planteaba que en los partidos cualquier afiliado podía ser candidato y que se le consulte directamente a la gente.

¿Qué pasó que el Justicialismo no pudo ir con lista única?

La aparición de un par de listas dentro del frente tiene que ver con la realidad que se vive dentro del frente, que hay miradas distintas de cómo hacer las cosas.

¿Vos creés que esta interna peronista puede subsanarse en el corto tiempo?

Que no te quepan dudas, porque en la próxima elección lo que va a pasar es que se eligen candidatos nacionales por la mirada que tiene que tener el gobierno nacional. Es importante lo de mayo y julio porque tiene que ver con una provincia, pero lo del país es central. Lo que pasa en la Nación es central y nosotros estamos trabajando en un espacio político vinculado al gobierno nacional y al espacio justicialista, que se concentró en una sola lista de Sergio Massa-Agustín Rossi.

¿No tiene representación Juan Grabois en San Juan?

En realidad las listas de Grabois están, si alguien lo quiere votar lo va a poder votar. El voto se divide en categorías. Tengo entendido que va a estar la boleta del precandidato a presidente sola, no va a estar acompañada por candidatos provinciales.

¿Crees que hay sectores del peronismo que no están de acuerdo con la candidatura de Massa?

En realidad lo que creo que ha pasado es que la Argentina está en una situación que no es la mejor y hay que dejarse de zonceras y apostar al consenso que banque las políticas que hay que hacer. Lo planteó muy bien Cristina y llegó a plantear la necesidad de consensuar en una lista para aliviar la situación de los argentinos.

¿Esto puede haber pasado en San Juan? Los resultados están sobre la mesa, por las peleas la oposición se puede haber fortalecido.

Algo de eso hay, lo cierto es que también hay responsables. Nosotros algunos errores hemos cometido, pero visto los resultados no somos nosotros los que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Entonces, lo de José Luis estuvo bien y esos cuatro puntos que faltaron no es responsabilidad de él si no es la poca cantidad de votos que tuvo Rubén.

¿Crees que hubo intencionalidad de que esto sea así?

No hay certezas de que haya habido intencionalidad. Lo cierto es que hay cosas muy curiosas. No puede el gobernador sacar tan pocos votos, no puede haber tanta diferencia en Capital, no puede haber perdido en Rawson por más de 12.000 votos. Yo milito en Rawson y el esfuerzo que se hizo en mayo no se hizo en julio. No hubo movilización el día de la elección. Al único que hemos visto trabajar es al intendente electo Carlos Munisaga. Lo mismo con Albardón.

¿Fue un error de Sergio ponerlo a su hermano Rubén Uñac en la lista?

No, no fue una decisión inteligente, para nada. Tengo un vínculo importante con Rubén, ambos hemos sido diputados nacionales al mismo tiempo. No creo que él sea el responsable, la culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer. No ha sido el responsable, pero sí que ha incidido, no ha sido un buen candidato.

¿Por qué perdieron las elecciones provinciales?

El partido está cerrado. Si vos me preguntás en qué nos equivocamos, la cuestión de fondo es que el partido ha estado cerrado. El partido político tiene que evitar que vos seas soberbio, y tiene que generar un sistema tal que el que está arriba sepa lo que pasa abajo. Esa es la forma de que se produzca la necesaria renovación. Es necesario generar un mecanismo de participación.

Entonces, ¿por qué ustedes no se quedaron dentro del PJ y movieron el avispero?

El partido estaba cerrado, entonces lo que nosotros pensamos fue la necesidad de una elección interna en la que nos ganaron. El que salió primero en vez de mirar para abajo y preguntarse por qué hay interna, se subió a una motoneta.

¿En qué plano queda el peronismo ahora?

Estamos en una época electoral donde lo interno partidario no debe salir a la luz. Lo que hay que hacer es trabajar fuertemente para conseguirle a Massa y a Rossi los proyectos que sean más representativos y que se acerquen más a lo nacional.

¿Tiene chances serias Massa?

Que no te quepa duda, es el único viable para resolver los problemas que tiene la Argentina. Es quien está piloteando el barco y, una vez que el barco vaya más o menos bien, va a poder hacer políticas de distribución.

¿Qué es lo que pasó en este gobierno que el país no pudo salir a flote?

Hay dos cosas, primero la pandemia, que generó un producto bruto interno negativo de un 10%. Tuvo que haber emisión, préstamos externos, baja actividad económica. Lo otro es el gran endeudamiento que tiene la Argentina, porque Mauricio Macri tuvo la virtud de pedir 45.000 millones de dólares y de no saber dónde fueron a parar, pero también de producir vencimientos muy cercanos. Son dos problemas que se están resolviendo.

¿Cómo te ves como senador?

No es por pasarme la franela, pero fui diputados dos veces. Presidí la biblioteca del Congreso y hemos hecho grandes cosas. Por ejemplo, el segundo Congreso de Filosofía bancado por la biblioteca. Aunque uno no fuese el mejor, algo aprendés.

¿Qué es lo que tiene que hacer el giojismo para ganarle la interna a Uñac?

Es plantearle lo que somos. Sergio puede ser el gobernador de San Juan y no tener experiencia legislativa. Nosotros con José Luis siempre hemos tenido una coherencia a la hora de actuar que es importante.