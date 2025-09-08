Este lunes en horas de la siesta se realizó un juicio abreviado por un caso que generó conmoción en San Juan. Todo sucedió el viernes pasado, luego de que una madre y su hija atacaran a la directora de un establecimiento educativo. El hecho ocurrió cuando la directiva había citado a la alumna de 17 años a conversar junto al gabinete pedagógico por su situación académica.

La Justicia determinó condenar a la agresora, identificada como María Margarita Galleguillo, a 4 meses de prisión en suspenso. Además, se establecieron medidas restrictivas que incluyen la prohibición de acercamiento, contacto y actos turbatorios contra la víctima.

Publicidad

De esta manera, se dio cierre a una causa que sacudió a la comunidad educativa y que derivó en una sanción judicial ejemplificadora frente a un hecho de violencia escolar que tuvo fuerte repercusión en la provincia.

El caso

El viernes, aproximadamente las 15:45, la directora del Colegio citó a la Alumna A.G.G. de 17 años de edad a dirección para charlar junto al personal del Gabinete pedagógico porque estaba en condiciones de quedar libre debido a la cantidad de faltas. Al establecimiento educativo se hizo presente su madre María Margarita Galleguillo, quien interrumpió en la oficina y sin mediar palabra alguna le propino un golpe de puño a la altura del pómulo derecho, rompiéndole sus anteojos aéreos y con ello provocándole un hematoma y contusión en la zona de nariz.

Publicidad

La alumna también tomó partido de la situación, agarrándola del pelo hasta arrancarle parte del cuero cabelludo. A raíz de ello, intervino personal de secretaría del establecimiento que se encontraba en el lugar, ayudando a que la menor soltara a la directora.