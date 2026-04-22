Condenaron a prisión perpetua al enfermero que abusó y mató a golpes a su bebé de dos meses

La Justicia de Mendoza condenó este martes a prisión perpetua a Gustavo Olguín Ormeño, un enfermero de 28 años, por el abuso sexual y el asesinato de su hija de dos meses, Emma Pilar Olguín, ocurridos en agosto de 2023. Mediante un juicio abreviado, el tribunal consideró al acusado responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. El propio Olguín Ormeño reconoció los crímenes que se le imputaban, lo que permitió una resolución más rápida del proceso.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del departamento de Las Heras, mientras la madre de la bebé no se encontraba en el domicilio. Según se comprobó durante la investigación, la joven de 23 años había acudido al Hospital Central por un problema odontológico, y fue en ese lapso que el padre agredió mortalmente a la niña. La madre fue sobreseída por la jueza Natacha Cabezas, al considerarse que era víctima de violencia de género y que no estaba presente cuando ocurrieron el abuso y la agresión fatal.

Lesiones compatibles con el síndrome del bebé sacudido

Emma Pilar Olguín murió el 14 de agosto de 2023 tras ser trasladada al Hospital Notti con síntomas compatibles con el síndrome del bebé sacudido, conocido como shaking baby. Al examinar a la menor, los médicos hallaron lesiones compatibles con abuso sexual, así como signos de agresiones físicas severas que luego fueron constatadas durante la autopsia. El Cuerpo Médico Forense determinó que la niña presentaba moretones y marcas de golpes en la espalda, tórax, abdomen, brazos, piernas y muslos, alguna

s de las cuales fueron provocadas con un elemento tipo varilla. Los forenses también registraron un desprendimiento de hígado y daños en el cerebro compatibles con el síndrome del bebé sacudido, además de desgarros y hematomas en la zona genital.

La pena máxima y una irregularidad posterior

El tribunal valoró la gravedad de los delitos y la documentación médica como pruebas determinantes para establecer la responsabilidad penal de Olguín Ormeño. Dada la magnitud de los crímenes, se le impuso la pena máxima de prisión perpetua, en un fallo que fue unánime. El caso tuvo además un giro institucional adicional: los restos de Emma fueron cremados por error tras ser entregados a una cochería que no era la asignada, lo que generó la renuncia del titular del Cuerpo Médico Forense, Javier Salinas, y provocó serios cuestionamientos sobre los procedimientos internos de ese organismo.