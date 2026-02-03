Un joven fue condenado este martes por la Justicia de San Juan por violar la restricción de acercamiento a su familia y amenazarlos de muerte. El imputado fue identificado como Mario Javier Sánchez, quien ahora deberá pasar nueve meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según las investigaciones judiciales, el hecho ocurrió cuando Sánchez se presentó en el domicilio de su padre, ubicado en el Loteo San Felipe II, en Chimbas. A pesar de haber sido excluido de la vivienda por una sentencia previa de Flagrancia, el joven escaló el portón del frente para ingresar al lote. Una vez en el fondo, dañó la cerradura de una puerta trasera con la intención de entrar a la habitación donde residía anteriormente.

La situación fue advertida por una vecina, quien alertó a los familiares. Al llegar a la casa, el padre y el cuñado de Sánchez se toparon con el joven, quien lejos de retirarse, los amenazó de muerte.

Ante la gravedad del escenario, efectivos policiales comisionados por el Cisem intervinieron de inmediato, logrando la aprehensión del sujeto en el interior de la propiedad.

La causa contó con la intervención del fiscal Alberto Martínez y el ayudante fiscal Mario Codorniu y resolvieron mediante un juicio abreviado la autoría de los delitos de desobediencia a una orden judicial, daño simple y amenazas en concurso real.

El magistrado interviniente resolvió condenar al imputado a tres meses de prisión, los cuales se unificaron con una condena anterior en una pena única de nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Penal de Chimbas. Asimismo, se dictó la declaración de reincidencia y se ordenó la prisión preventiva de Sánchez hasta su traslado definitivo al penal.