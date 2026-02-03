En medio de la búsqueda de un centrodelantero, River Plate recibió en los últimos días una oferta que generó sorpresa: Jonathan Calleri, ex goleador de Boca Juniors, fue acercado al club por un intermediario y su nombre está siendo evaluado por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo.

Durante la última semana, a River le ofrecieron alrededor de 15 centrodelanteros, entre ellos dos futbolistas colombianos y 13 argentinos. Dentro de ese amplio listado apareció Calleri, delantero de 33 años surgido de All Boys, con pasado en el clásico rival y una extensa trayectoria internacional.

Jonathan Calleri actualmente juega en San Pablo.

El atacante atraviesa actualmente su segunda etapa enc club en el que se convirtió en una de las principales referencias ofensivas. Desde su llegada al conjunto brasileño, acumula 81 goles y dos títulos. En la temporada 2025 debió superar una lesión ligamentaria que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, pero en lo que va de 2026 suma seis partidos y dos goles.

Si bien River mantiene contactos fluidos con San Pablo por transferencias recientes como las de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia y Giuliano Galoppo, la situación de Calleri aparece condicionada por su presente contractual. El delantero se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo con el club brasileño y tiene chances concretas de continuar allí.

Calleri tuvo su paso por Boca entre 2014 y 2015, período en el que marcó 23 goles y obtuvo dos títulos. Ese antecedente no pasó inadvertido, aunque su nombre se analiza dentro de un proceso más amplio de scouting que lleva adelante Gallardo, quien busca alternativas para el ataque sin urgencias inmediatas.

En el plantel actual, River atraviesa una racha adversa en materia de goles. Facundo Colidio acumula 21 partidos sin convertir, Sebastián Driussi lleva 13 encuentros sin goles y se encuentra lesionado por al menos 20 días, mientras que Maxi Salas suma 10. El último tanto de un delantero lo marcó Ian Subiabre ante Racing, en Avellaneda, en los playoffs del Torneo Clausura.

Como variantes, el cuerpo técnico también cuenta con el juvenil Agustín Ruberto, que viene recuperando ritmo tras una lesión ligamentaria sufrida el año pasado. En el mercado, River intentó avanzar por Luciano Gondou, cuyo pase fue tasado en 12 millones de dólares por el Zenit antes de su transferencia al CSKA, y por Rafael Santos Borré, con contrato vigente en Inter de Porto Alegre hasta 2028.

Por el momento, la evaluación de Calleri se suma a una lista extensa de nombres que analiza Gallardo, mientras River afronta el tramo inicial de la temporada con el plantel actual y mantiene abierta la posibilidad de sumar un delantero si aparecen opciones que encajen en el proyecto deportivo.