En el marco de la lucha contra la caza ilegal y el tráfico de fauna silvestre, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan concretó un importante operativo en el departamento Rawson que permitió rescatar aves protegidas y secuestrar armas de fuego sin la debida habilitación.

El procedimiento fue el resultado de una investigación previa llevada adelante por el área de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y contó con la colaboración de la Policía Ecológica, en un operativo autorizado por la Justicia.

Allanamiento y rescate de fauna protegida

Durante el allanamiento, los agentes lograron rescatar un total de 26 cardenales amarillos y un benteveo, especies que se encontraban en cautiverio de manera ilegal.

Además, se procedió al secuestro de dos armas de fuego que no contaban con autorización: un fusil calibre 7,65 modificado a 7,62 y una carabina Súper Batan 54 calibre 22 largo semiautomática.

El operativo representó un nuevo golpe a las redes de tráfico ilegal de fauna, una práctica que continúa poniendo en riesgo a especies emblemáticas y altamente vulnerables de la provincia y del país.

Una especie en peligro de extinción

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una de las aves más amenazadas de la Argentina y se encuentra categorizado como "en peligro de extinción". Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, principalmente a causa de la captura ilegal con fines de comercialización.

La extracción de estas aves de su ambiente natural genera un grave impacto sobre los ecosistemas, ya que altera el equilibrio biológico y compromete la conservación de la biodiversidad.

Desde Ambiente remarcaron que cada ejemplar rescatado representa un paso fundamental en la protección del patrimonio natural sanjuanino.

Infracciones a la normativa vigente

Durante el procedimiento se constató el incumplimiento de la Ley Provincial 606-L y de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, normativas que prohíben la captura, tenencia y comercialización de animales silvestres sin autorización.

La Secretaría de Ambiente actúa como órgano de aplicación de estas leyes y tiene a su cargo las tareas de prevención, control y sanción de los delitos ambientales vinculados a la caza ilegal y el tráfico de fauna.

Intervención judicial y rol de la comunidad

En el caso también intervino la Justicia a través del sistema de Flagrancia. El infractor quedó con arresto domiciliario hasta tanto avance el proceso judicial correspondiente.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la importancia del trabajo articulado entre las áreas técnicas y las fuerzas de seguridad, y subrayaron el rol clave de la denuncia ciudadana para detectar y frenar este tipo de delitos.

Ante situaciones de captura, tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre, la comunidad puede comunicarse al 4305057 o enviar un mensaje vía WhatsApp. La denuncia es confidencial y constituye una herramienta fundamental para proteger la fauna y los ecosistemas de San Juan.