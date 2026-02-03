Este martes, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro de más de dos horas con los bloques aliados en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR). Al finalizar la reunión, Bullrich confirmó que la negociación para la reforma laboral está en un "95% cerrada" y que el Gobierno avanzará con el pedido de sesión extraordinaria para el próximo miércoles 11 de febrero.

Consultada sobre si el oficialismo cuenta con los números necesarios para aprobar la iniciativa, la senadora fue tajante: “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”. El optimismo del Gobierno se basa en la buena recepción por parte de los bloques del PRO, la UCR y Provincias Unidas, cuyos referentes estuvieron presentes en la cumbre.

Los detalles del acuerdo con los aliados

Según las investigaciones judiciales y legislativas de la jornada, el objetivo de los senadores es llegar al martes 10 con la versión definitiva del proyecto. Eduardo Vischi, presidente de la bancada radical, señaló que se lograron entendimientos en puntos que generaban dudas, aunque admitió que todavía quedan aristas por delinear para alcanzar el pleno consenso antes de la sesión.

Del encuentro participaron figuras centrales como Martín Goerling (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas) y representantes de bloques provinciales de Misiones, Neuquén, Tucumán y Chubut. Sin embargo, se registraron ausencias con respecto a reuniones previas, como las de Flavia Royón y Natalia Gadano.

El factor fiscal y la coparticipación

A pesar del avance en materia laboral, la discusión sobre el capítulo fiscal continúa abierta. Desde los sectores dialoguistas expresaron su preocupación por el impacto que la normativa podría tener en la coparticipación federal y las finanzas de las provincias.