Las acciones argentinas cayeron hasta 33% y el riesgo país superó los 500

Las acciones argentinas volvieron a cerrar en baja este lunes, con fuertes caídas en Wall Street y un nuevo repunte del riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. La jornada estuvo marcada por un contexto internacional adverso y por la atención del mercado local en los cambios anunciados en la conducción del Indec y la discusión sobre una eventual nueva metodología para medir la inflación.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval cayó 2,2% y cerró en torno a los 3,03 millones de puntos. Con este resultado, el indicador acumuló una baja promedio del 5% en lo que va de febrero. En paralelo, los títulos públicos en dólares registraron una pérdida promedio del 0,6%.

En Wall Street, los papeles argentinos mostraron retrocesos de hasta 33%. La mayor caída correspondió a la biotecnológica Bioceres, cuyas acciones se desplomaron 33% y quedaron en torno a los 57 centavos de dólar. También se destacaron las bajas de Globant, que perdió 12,71%, y de Vista Energy, que retrocedió cerca de 7% luego de que se informara que el Abu Dhabi Investment Council analiza vender una participación accionaria por hasta USD 625 millones.

El riesgo país medido por JP Morgan subió 10 unidades y cerró en 503 puntos básicos, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de 506. Se trata del nivel más alto desde el 26 de enero.

El desempeño negativo de los activos argentinos se dio en un contexto externo desfavorable. El índice tecnológico Nasdaq cayó 1,8%, afectado por nuevas bajas en el sector tecnológico. Nvidia retrocedió más de 3%, mientras que Amazon y Microsoft también operaron en terreno negativo, en medio de una continuidad en la liquidación de acciones de software.

En el plano local, dentro del Merval, las mayores bajas fueron encabezadas por Edenor, que cayó 5,2%. Le siguieron Sociedad Comercial del Plata (-5%), Transportadora de Gas del Norte (-4,4%), Metrogas (-3,9%) y Telecom (-3,3%).

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Tesoro afrontó los primeros vencimientos del año con el Fondo Monetario Internacional. Argentina pagó cerca de USD 880 millones correspondientes a intereses, en el marco de compromisos anuales que ascienden a unos USD 4.700 millones. El funcionario explicó que los pagos se realizaron en Derechos Especiales de Giro (DEG), adquiridos a precio de mercado.

Desde el sector financiero, se destacó además que el Gobierno prevé una inflación de enero en torno al 2,5% y que la implementación de un nuevo índice de precios se postergará hasta que se consolide el proceso de desinflación. En el frente cambiario, el Banco Central continuó con la compra de divisas y las reservas se mantienen por encima de los USD 45.000 millones, pese a los pagos realizados al FMI.

Caputo también señaló que, pese a los movimientos del riesgo país, el Gobierno no tiene como prioridad emitir deuda en los mercados internacionales. Mientras tanto, el mercado sigue de cerca la evolución de los activos locales, en un escenario de mayor volatilidad financiera y cautela inversora.