El pulso de la justicia federal en la región Cuyo tuvo este martes un capítulo que quedará grabado en los libros de historia judicial. En un proceso que desnudó los pasillos más oscuros del poder en Mendoza, la figura de una sanjuanina emergió como protagonista en el veredicto: la jueza Eliana Rattá. Junto a sus pares puntanas, Gretel Diamante y María Carolina Pereyra, conformaron el Tribunal Oral Federal 2 que puso fin a la impunidad de uno de los hombres más poderosos de la justicia mendocina, Walter Bento.

Durante cada semana del proceso, la jueza Rattá se trasladó desde San Juan hacia los Tribunales Federales de Mendoza, cumpliendo con un cronograma exhaustivo que comenzó en julio de 2023. La presencia de magistradas de provincias vecinas garantizó la imparcialidad necesaria en una causa que había calado hondo en la estructura institucional de la vecina provincia.

Walter Bento (62), quien supo ser el juez con competencia electoral en Mendoza, escuchó el veredicto con un rostro adusto e imperturbable. Vestido de traje gris y flanqueado por sus hijos, Luciano y Nahuel —también involucrados en la trama—, el exmagistrado se enfrentó a la confirmación de lo que la fiscalía sostuvo desde el primer día: era el líder de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a cambio de beneficios procesales para contrabandistas y narcotraficantes.

La resolución del tribunal integrado por Rattá no dejó lugar a dudas sobre la complejidad de la organización. El fallo determinó que Bento no solo incumplió sus deberes, sino que diseñó una ingeniería criminal que movió, según cálculos de la Procelac, al menos US$1,7 millones. El flujo de dinero se traducía en billetes de moneda extranjera, vehículos de alta gama y propiedades de lujo que no podían ser justificados con su salario de magistrado.

Uno de los puntos más sensibles de la sentencia firmada por la jueza sanjuanina es el desglose del enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según el tribunal, Bento coordinó y supervisó personalmente las maniobras para blanquear el dinero proveniente de los sobornos. En este esquema, su círculo íntimo fue fundamental.

Pese a que la culpabilidad ya fue declarada, el proceso no termina aquí. Bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, se deberá realizar una audiencia de cesura. En esta instancia, el tribunal integrado por Rattá, Diamante y Pereyra deberá determinar el monto exacto de la pena de prisión que le corresponderá a cada uno de los 25 imputados en la causa.

Las tres magistradas también emitieron resolución en la absolución a todos los imputados en el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea.