Este 26 de julio comienza una nueva edición de los Juegos Olímpicos. La competencia más importante a nivel deportivo y Argentina ya se está preparando para competir. En el caso de fútbol, la Selección Argentina afila sus jugadores para ir a París. Lo cierto es que se confirmaron dos de los tres nombres de los jugadores de la selección mayor que pueden vestir la albiceleste para los Juegos Olímpicos. Los elegidos son Julián Álvarez y Nicolás Otamendi.

Cabe destacar que esta competencia se va a dar luego de que los dirigidos por Scaloni disputen la Copa América, que tendrá desarrollo a fines de junio y principios de julio. Además, ya hay un acuerdo por parte de los clubes en los que juegan la “Araña” y “Ota”, es el caso del Manchester City de Inglaterra y el Benfica de Portugal.

“Los clubes dieron el ok, es muy importante que lo den porque no es una competencia FIFA, no está bajo el calendario FIFA y necesitan sí o sí que los clubes lo cedan. Lo concreto es que los dos van a ser parte de los Juegos Olímpicos en París”.