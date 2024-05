Preocupantes palabras de Pep Guardiola tras la cuarta Premier League seguida con Manchester City

Pep Guardiola ha vuelto a reescribir la historia del fútbol inglés. El entrenador español, junto a su Manchester City, ha conquistado la cuarta Premier League consecutiva, un hito que lo coloca en la cima del fútbol mundial. Sin embargo, luego de lo que fue la consagración, sorprendió a muchos fanáticos con declaraciones más que ruidosas, dejando en claro que podría abandonar a los ciudadanos pronto.

Desde su llegada al Etihad en 2016, Guardiola ha construido un proyecto ganador que ha cosechado 17 títulos, incluyendo seis Premier Leagues, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El dominio del City en Inglaterra y Europa es indiscutible. A pesar de eso, podría dejar de ser el DT de los "Citizens".

Esta temporada, Guardiola ha levantado tres trofeos (Premier League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) y aún tiene la oportunidad de sumar un cuarto si el City vence al Manchester United en la final de la FA Cup. Con un año más de contrato (finaliza en junio de 2025), el futuro de Guardiola en el City sigue siendo incierto. El entrenador español ha expresado que se siente más cerca de irse que de quedarse, pero que quiere quedarse la próxima temporada para luego tomar una decisión definitiva.

Pep Guardiola pone en alerta a los hinchas del City

¿Seguirá Guardiola escribiendo páginas doradas en la historia del City? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que ya ha dejado una huella imborrable en el fútbol inglés y mundial. "Cuando me mudé aquí, si alguien me hubiera dicho que ganaría seis Ligas en siete temporadas, diría que está loco. Ahora es nuestro momento", fue lo que comenzó diciendo Guardiola en sus declaraciones.

"No digo que sea un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club. Al principio no pensamos en ello, pero en enero o febrero pensé que por qué no. Por nuestra experiencia luchamos por los títulos, pero entendimos el mensaje. Sabemos que el Arsenal estará aquí durante muchos años. Arteta es un entrenador joven y con gran talento. Tenemos que tener cuidado", sentenció Pep.