Un impresionante incendio afectó durante la noche del martes a una planta industrial de la empresa Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, en el cordón industrial del Gran Rosario. El siniestro provocó una intensa movilización de bomberos y fuerzas de emergencia, mientras las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer dentro de sus viviendas por la presencia de humo y posibles sustancias tóxicas en el ambiente.

El fuego se habría originado en una cinta transportadora situada en el sector de extracción de la planta, una zona considerada de alto riesgo debido al almacenamiento de materiales inflamables y solventes utilizados en procesos industriales. Según las primeras versiones, la presencia de hexano (un hidrocarburo altamente inflamable empleado para extraer aceite de semillas) complicó las tareas de contención.

Ante la magnitud del incendio, todas las personas que trabajaban en el complejo fueron evacuadas preventivamente y trasladadas fuera del alcance del humo. Desde la empresa confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos, aunque el operativo continuó durante varias horas para evitar la propagación de las llamas hacia otros sectores de la planta.

En el lugar trabajaron más de ocho dotaciones de bomberos de distintas localidades de Santa Fe, entre ellas Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes y Pérez, además de personal médico y brigadas especializadas en emergencias industriales.

La densa nube de humo generó alarma entre los habitantes de Ricardone y localidades cercanas. Por ese motivo, los equipos de emergencia recomendaron cerrar puertas y ventanas y evitar la exposición al aire libre hasta que se lograra controlar completamente el foco ígneo.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el uso exclusivo de agua podía resultar insuficiente para apagar el incendio debido a la posible presencia de solventes inflamables. Varias empresas de la región aportaron espuma química para colaborar con los trabajos de extinción y reducir el riesgo de expansión.

Horas después del inicio del siniestro, el directorio de Vicentin emitió un comunicado en el que agradeció la rápida intervención de bomberos y fuerzas de seguridad. También informó que la zona afectada quedó bajo custodia para permitir el trabajo de peritos e investigadores, quienes intentarán determinar el origen exacto del incendio.

La situación volvió a poner el foco sobre la actividad industrial en el cordón agroexportador santafesino, una de las zonas fabriles más importantes del país y donde operan complejos vinculados al procesamiento de granos, aceites y combustibles industriales.