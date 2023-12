Con el inicio de diciembre, se inaugura la temporada de las fiestas y si contas con un patio exterior, podés decorarlo para pasar la noche de Navidad o año nuevo junto a tus familiares al aire libre, si el tiempo sanjuanino acompaña. Conocé cuáles son los mejores tips a tener en cuenta a la hora de decorar la mesa navideña y el patio para recibir a los invitados. Lo más importante a tener en cuenta es que siga un estilo con el que se sienta cómodo y por supuesto, que se acomode al bolsillo de cada uno.

Si la familia es pequeña, se puede optar por una mesa chica, bien decorada y con luces alrededor.

Número de invitados

No es lo mismo pensar en una cena navideña como una pequeña reunión íntima que ser anfitriones de muchos invitados, ya que en la primera ocasión, será más fácil armar la mesa y se ahorrará mucho tiempo. Si la cena es para varios comensales, lo ideal es dividir en varias mesas por comidas, por ejemplo, que en una estén los platos de la cena y en la otra los postres. Otro punto a tener en cuenta es que las comidas sean aptas para comer frías, ya que eso ahorrará el tiempo en el que se calienta y todos deben estar en la mesa para que puedan disfrutar la comida caliente. También influye el tamaño del jardín, puesto que si se tiene uno chico, tal vez no será posible colocar varios mesones en fila, sino que se podría optar por separar en varias mesas para que puedan entrar todos cómodos.

Temática

Al igual que en los cumpleaños, se puede seguir una temática particular. En navidad, las luces y los arbolitos en forma de pino son la vedette y siempre quedan bien. Además de la mesa principal, se puede decorar el exterior como los árboles que hay en el patio, algún cantero o incluso colocar un árbol de navidad afuera y as luces no pueden faltar. Hay que recordar que lo más importante es la creatividad, ya que con poco presupuesto, se pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, con cajas de cartón, se pueden forrar y crear así regalos de navidad para decorar en el exterior, o bien, armar tus propios arreglos navideños y adornitos para los árboles.

Una opción única y linda visualmente son los caminitos decorados con cuestiones navideñas. En este caso, con muérdagos.

Una iluminación adecuada

La iluminación es clave en el jardín, ya que teniendo bien iluminado el patio, evitaremos posibles accidentes, sobre todo entre los más chicos que se la pasan jugando en el exterior del hogar. También se puede iluminar sin perder el estilo. En épocas navideñas lo que predomina son las guirnaldas de luces, ya sean frías, cálidas o multicolores; en forma de red, manguera, etc. Lo cierto es que hay múltiples opciones para decorar el jardín, como así también algún centro de mesa que se quiera colocar en la mesa para que se vea más estética, instagrameable y se robe todas las miradas.

El sitio perfecto

Si bien Navidad se festeja con una cena y no hay que cuidarse del sol, hay que tener en cuenta que dice el servicio meteorológico para la noche del 24, ya que son épocas de tormentas y lluvias en San Juan. Lo ideal es contar con un toldo, pérgola, un gacebo o alguna galería en la que se coloque por debajo la mesa, así se evita cualquier tipo de imprevisto.

Decoración con velas y flores

Las velas en la decoración de las mesas le da un toque único, cálido, y crea la sensación de un espacio más privado. Junto a las velas como centro de la decoración, se puede optar también con colocar a los costados, o bien realizar una especie de caminito con hojas o flores. Pueden ser naturales o artificiales y también por qué no, se puede generar algunos arbolitos de navidad pequeños para acompañar en la mesa.

Las velas, luces y frutas disecadas son siempre una buena opción para decorar los centros de mesa.

La costumbre argentina infaltable

Si hay asado en la mesa para la cena navideña, lo más importante es la distancia entre el parrillero y la mesa. Hay que evitar que el asador pasee con la carne y tenga que hacer un largo camino para llegar debido a que esto será incómodo por la cantidad de veces que tendrá que levantarse y fijarse que no se vaya a quemar la carne. No obstante, también hay que evitar estar lo suficientemente cerca para que no se impregne la ropa de olor a humo.

El asado es el infaltable en las mesas argentinas y muy elegida dentro de la comunidad.

Los toques navideños

Como se ha mencionado anteriormente, el árbol de navidad es la pieza principal, junto con el pesebre, para quienes se inclinan por la religión para recibir la llegada del niño Jesús. Si se cuenta con un pino o algún árbol de características similares, se puede llenar de luces, adornos navideños, como así también de cajas simulando regalos en su base. Si se opta por las luces, lo ideal son las mangueras, ya que resisten al frío, calor, lluvia, es decir, son aptos para exterior. La corona navideña también es infaltable y tradicional para algunas familias. Si no se cuenta con gran presupuesto, este es un tip para crear una corona de bajo presupuesto. Con una manguera, silicona, pequeños adornitos y boas navideñas se puede crear algo único para decorar la puerta.

Nieve artificial

La nieve artificial o espuma es una opción para crear mayor diversión a la nochebuena.

En San Juan, lejos de las imágenes características navideñas del hemisferio norte, se cuenta con un clima cálido y de altas temperaturas. Una opción novedosa, única y divertida es la nieve artificial o espuma. Los más chicos son quienes más disfrutan de la espuma, ya que juegan entre ellos, pero también los más grandes se suman y se puede pasar así un gran momento familiar, que eso es lo más importante de las fiestas, disfrutar en familia y con los seres queridos.