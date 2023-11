El asado, una costumbre argentina que siempre estuvo en la mesa. Muchas viviendas hoy en día cuentan con parrillero, si ese no es el caso, estos son algunos de los consejos a tener en cuenta para construir un parrillero que funcione de manera óptima. La arquitecta Laura Cocinero estuvo en el programa Yo Te Invito, emitido de lunes a viernes de 17:00 a 18:30 horas por Telesol. En el espacio, la profesional explicó todos los tips y medidas a tener en cuenta.

“Lo primero que hay que pensar antes de construirlo es que sea en un espacio cómodo, en el cual no moleste el humo, tanto a nosotros como a los vecinos, esté iluminado, entre otros”, enfatizó Cocinero. Para comenzar es revisar la pared donde se va a construir. Si es una medianera, lo más recomendado es realizar un revestimiento a la pared. “El problema que hay es que si colocamos la construcción en cualquier tipo de muro, si la medianera es de ladrillo, este va a dilatarse, genera fisuras y puede llegarse a caer”, alertó la profesional.

En la imagen se observa como se revistió la pared de atrás con cerámicos térmicos que mantendrán el calor.

“Hay que hacer un muro de panderete aunque sea. Esto significa, realizar una capa adicional en la que los ladrillos se colocan parados, es decir, de la parte más fina. Otra opción y la más recomendable es realizar una nueva superficie con ladrillo refractario, que si bien es una inversión porque son más caros que los otros ladrillos, este no dilata tanto, mantiene el calor y crea una barrera para que se pierda menos el calor. De esta forma, el calor se va a mantener e incluso vamos a utilizar menos leña para el asado”, dijo Cocinero.

Con respecto a las medidas, el punto de partida es la altura que va a tener la base del parrillero, donde se colocará el mismo. “La altura ideal, para estar cómodos y la medida estándar es de 90 cm”. Esta medida tal vez pueda variar si la persona es mucho más alta, puede elevar algunos centímetros de la base. La medida que no se puede modificar es la distancia entre la base y la campana, por donde saldrá el humo. “La distancia debe ser de 60 o 70 cm, ya que si subimos la altura se creará un gran problema y es que el humo no va a subir y nos dará el calor en la cara”, explicó. El largo para una parrilla, por lo general es de 1,5 mts. “Con esa medida, si llenamos la parrilla alcanzará como para 20 comensales”, dijo Cocinero.

“Cuando nosotros tenemos brasas, el aire caliente con partículas se hace más denso y se eleva. Si nosotros tenemos la campana alta, hay menos posibilidades de que el humo salga por la campana y esto o va a funcionar”, comentó la profesional. Con respecto a la profundidad del mismo, mencionó que con 70 cm se estará bien, ya que si es más profundo, no se podrá llegar hasta el final y es espacio perdido.

Otra clave muy importante es el tiraje de la chimenea. El tiraje es el espacio que sobresaldrá de la pared hacia arriba. Se debe tener un buen tiraje para que funcione el efecto chimenea. “La clave es, si trabajamos en un muro propio y hay algún tipo de construcción al lado, elevar la chimenea por lo menos un metro más”. Para calcular cuál va a ser el diámetro de la boca de la chimenea, hay que calcularla con respecto a las medidas del parrillero en sí. Uno estándar mide 1,10 mts por 70 cm, por lo que será un metro cuadrado aproximadamente. “Este dato hay que dividirlo en 10, lo que nos dará una décima parte (10 cm²) que será la medida ideal para la apertura”, especificó Cocinero.

El espacio arriba de la chimenea es vital para que el aire pueda salir, fluir y que no se fugue por otros lados.

“El humo tiene el efecto de los fluidos, es decir, que cuanto más pegado tengamos una construcción, un árbol o algún otro elemento, se va a generar un efecto remolino. Para que esto no suceda, mientras más alto esté el tiraje, más fluirá el aire”, dijo la arquitecta.

En la base de la chimenea hay que tener en cuenta dejar unos 20 cm rectos para que pueda acumularse el humo y ahí elevarse. Caso contrario, no servirá de nada la chimenea. Luego de esto, habló sobre el ‘techito’ que se coloca por encima de la misma para que no afecte la lluvia ni entren cosas por arriba. “La altura a la que se colocará este elemento debe ser a unos 10 cm o yo recomiendo 20 cm para que el humo pueda fluir y no quedarse estancado”, aconsejó la profesional.

¡A tener en cuenta el clima local!

Además de los consejos para que salga un parrillero perfecto, la arquitecta comentó cuál es el lugar ideal para colocarlo. “En San Juan, el 80% de los vientos, vienen del sector sureste, por lo que el lugar perfecto para construirlo es en las paredes que dan hacia ese sector, el sureste”, finalizó la arquitecta.