Cine de terror, gratis y a cielo abierto durante Halloween, es la actividad que propone la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) para celebrar una semana “de terror”. Este ciclo comienza el martes 31 de octubre a las 20.30 horas.

DIARIO HUARPE conversó con Eliana Quiroga, referente de la Enerc, para conocer este ciclo y otras actividades que abren la escuela al público.

Sustos bajo la luz de la luna

Quiroga explicó que el ciclo "Terror a cielo abierto" es una propuesta que surgió en el 2019 para homenajear grandes clásicos del género de terror, invitando a todos los interesados a pasar una semana diferente. Esta iniciativa vuelve este año bajo la consigna "Las mil y un caras de Drácula”. Son una serie de películas que se proyectarán en el playón de la Enerc.

“Este ciclo invita a todo fanático del cine de terror a vivir las diferentes facetas del mítico vampiro de Transilvania, a través de películas icónicas que forman parte de la historia del cine”, comenta. El día martes 31 a las 20.30 horas arranca la jornada con la charla de Daniel Gil, "La mansión del Martillo. Reflexiones acerca del cine de terror de la Hammer" (famosa productora de cine de terror). Luego se proyectará a las 21 horas, "The Horror of Dracula" 1958, de Terance Fisher.

El ciclo se extenderá hasta el día viernes 3 de noviembre, cerrando a las 18 horas con "M" 1931 de Fritz Lang, y a las 20.30hs "Let The Right One In" 2008 de Tomas Alfredson. La entrada es libre y gratuita.

Cine argentino en la vereda

Otro ciclo que lleva adelante es "Cineplá", este es un ciclo de cine Argentino que se proyecta también en el playón de la Enerc. “Estos ciclos están pensados para abrir la sede a la comunidad y que formen parte del movimiento cultural que genera el cine. Fomentar la cultura del cine club y crear un espacio de intercambio y pertenencia cinéfila en San Juan. Este ciclo de cine es todos los viernes a las 21hs con entrada libre y gratuita”, explica la realizadora cinematográfica.

Esta propuesta surge de la necesidad de visibilizar y poner en valor las grandes obras del cine nacional. Es un proyecto de extensión propuesto y ejecutado por el equipo de la Sede Cuyo.

Cómo funciona la Enerc

La Enerc cuenta con la carrera de Realizador Cinematográfico Integral y desde el 2016 se encarga de formar profesionales en todas las áreas que intervienen en una producción audiovisual. Desde lo creativo hasta lo técnico. Enerc se encarga de formar y alentar a jóvenes y adultos a crear sus propias historias y fomentar el trabajo audiovisual en la provincia. En esta etapa del año se están preparando los exámenes de ingreso 2024 y terminando las tesis de los alumnos de tercer año.